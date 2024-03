'ON JE NAŠ SUPERHEROJ' Upoznajte čoveka koji nije dozvolio da ga INVALIDITET spreči da bude NAJBOLJI muž i otac! DIRLJIVA priča koja daje VAŽNE LEKCIJE!

Dejan Horvat iz Kovačice najbolji je primer da ukoliko nešto dovoljno želite, to možete i da ostvarite bez obzirana svu težinu koju vam sudbina stavi na leđa!

On je rođen slep, ali taj svoj invaliditet je prihvatio i nije mu se predao. Ima svoj posao i to ne jedan nego dva, decu, porodicu i razbija sve predrasude. Dugi niz godina radio je kao muzičar, ali kad je stigla korona morao je da pauzira i nije očajavao, već je odmah pronašao novi posao i to na televiziji.

- Moj glavni cilj uvek je bio da živim normalno, da ne sedim u mestu. Da budem koristan kako za sebe, tako i za zajednicu. Sada mi je glavni cilj da obezbedim svoju porodicu i pružim sve što im je potrebno. Kada nas je zadesila korona, počeo sam da radim na lokalnoj televiziji. Bilo je malo čudnih pogleda na samom početku, pitali su se kako ću ja slep moći da radim u medijima, ali mnogo su mi kolege pomogle. Uputile me u sve tajne ovog posla i zaista sam srećan što su tako divni ljudi u mom okruženju, započinje priču za RINU Dejan.

Ni kolege ne štede pohvalne reči za ovog hrabrog i spretnog čoveka, vrlo brzo je, kako kažu, savladao sve tajne novinarskog zanata. Ide na terene, pravi priloge, sve pripremi za kolege montažare, iseče izjave i pokrivalice.

- Dejan je naša lekcija, naš svetionik koji nam stalno govori kako čovek može sve ukoliko to dovoljno želi i ako se dovoljno trudi. On se savršeno snalazi u prostoru, ima osećaj za priču i priloge. Često ponavljamo anagedotu da je nama čak snimatelj jednom pao u jezero, ali Dejanu to ne može da se desi, kažu uz osmeh njegove kolege.

Osim što radi u televiziji, Dejan se nakon pandemije vratio i svojoj velikoj ljubavi - muzici. Nastupa na raznim veseljima i tako obezebeđuje dodatni izvor prihoda za svoju porodicu. Supruga Tijana i sinovi Lazar i Matija njegova su najjača tvrđava i najveća podrška. Oni su mu motiv da kad je teško, nikad i ne pomisli da odustane.

- On je naš superheroj zaista. Toliko je i pored svih obaveza posvećen deci i porodici. Sve nam obezbedi što je potebno, ja sam kući sa decom dok su još mali, nema potrebe ni da radim. Ali je tu i da nam pruži svu potrebnu pažnju i ljubav. Nemamo osećaj da on ima bilo kakav hendikep, jer je toliko sposoban, više čak nego i oni ljudi koji nemaju nikakav problem. Ja sam tu da mu uklopim boje garderobe, da popeglam veš, a u svemu ostalom mi pomaže. Kupa, presvlači, uspavljuje decu. Divan muž i otac, rekla je Dejanova supruga Tijana Horvat.

Dejan kaže da je uprkos tome što ne vidi, veoma srećan čovek i da je sudbina svakog od nas samo u našim rukama.

- Ništa nema od žalopojki, ja svako jutro kad se probudim prekrstim se i zahvalim Bogu na svemu što imam, zaključuje za kraj ovaj Banaćanin.