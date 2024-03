Vesić: Nastavićemo sa dodelom zaštitnih ramova za traktore jer time čuvamo živote ljudi! (FOTO)

U Kruševcu su danas dodeljeni subvencionisani ramovi za traktore, a tom prilikom ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić poručio je da će se sa time nastaviti i ubuduće jer se na taj način čuvaju životi onih koji voze traktore.

Vesić je rekao da je ministarstvo koje vodi ove godine obezbedilo dodatnih 125 miliona dinara za nove zaštitne ramove, kako bi oni koji voze traktore bili bezbedniji.Kako je naveo, prema statistici Ministarstva unutrašnjih poslova, pre dve godine život je izgubilo ukupno 81 lice koje je vozilo traktore u saobraćajnim nesrećama što na putevima što mimo puteva, na njivama, a prošle godine 52-oje.“To znači da smo za dve godine ove akcije uspeli da smanjimo za 29 lica broj poginulih i ako nastavimo na ovaj način verovatno će većina onih koji voze traktore biti bezbedna”, rekao je Vesić.

S tim u vezi, naveo je da od 1. januara sledeće godine traktori više neće moći da saobraćaju putevima bez zaštitnih ramova.

“Ovo radimo zato što zaštitni ramovi čuvaju živote i zato je važno da nastavimo sa ovom akcijom. Hvala što ste se odazvali u ovako velikom broju, nastavićemo ovim putem”, poručio je Vesić.

Podsetio je da je ovo zajednička akcija Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede koja se sprovodi sa ciljem da ljudi u saobraćaju budu bezbedni.

Vesić je rekao da će ministarstvo na čijem je čelu raspisati naredne nedelje konkurs za inovativna saobraćajna rešenja u selima – za postavljanje semafora, uređenje zona oko škola…

“Vrednost konkursa je oko 200 miliona dinara. Mi finansiramo 50 odsto i pozivam sve lokalne samouprave - Kruševac, Trstenik, Ćićevac i sve ostale da se jave”, rekao je Vesić i dodao da je taj konkurs prilika da se dodatno poveća bezbednost saobraćaja.

Vesić je podsetio da je Kruševac prošle godine priključen na autoput, da je završena deonica Moravskog koridora do Koševa i dodao da će do kraja ove godine, možda i ranije biti završeno dodatnih 20 kilometara do Trstenika, te da će biti završena i deonica od Preljine do Adrana čime će na autoput biti priključeno i Kraljevo.

“Sledeće godine ćemo završiti Moravski koridor i 500.000 ljudi koji žive u Kruševcu, Kraljevu, Trsteniku, Ćićevcu, čitavom ovom kraju biće konačno dobro saobraćajno povezani”, istakao je Vesić.

To je, istakao je, politika predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Vesić je naveo da svaki novi put donosi nove investicije, svaka nova investicija znači nova radna mesta, a samim tim viši životni standard, razvoj lokalnog turizma i lokalnih biznisa.

“To je Srbija kakvu zamišlja predsednik Vučić – Srbija koja je dobro saobraćajno povezana i gde ljudi mogu da žive od svog rada. Ja sam rođen u Kruševcu, odrastao u Kraljevu i dobro znam da nije bilo političara u Srbiji koji nije pricao o decentralizaciji, ali prava decentralizacija je kada uradite autoput, prugau… jer onda ljudi mogu da žive u svom mestu, a da rade u drugom”, rekao je Vesić.

Istakao je da je predsednik Vučić prvi predsednik koji je to razumeo, na tome radi i uspeva da uradi, te da se zato Srbija premrežuje autoputevima i brzim saobraćjanicama.

Vesić je naveo da će u Kruševcu početi da se radi i regionalna deponija, kao i da se završava projekat rekonstrukcije pruge od Stalaća preko Kruševca, Kraljeva, Raške, Rudnice i Novog Pazara.

“To će biti pruga kojom će vozovi ići brzinom od 120 kilometara na sat i kada tu prugu budemo uradili, onda će biti jasno koliko će ovaj kraj biti dobro saobraćajno povezan”, istakao je Vesić.

Naveo je da se Kruševac poslednjih 12 godina dobro razvija, ali da uvek ima novih problema i nešto što nije rešeno, ali da će se, ako nastavimo ovako da se razvijamo, svake godine rešavati problem po problem.

“Kao što su nam važni ramovi za traktore, tako nam je važan autoput i tako činimo život ljudi boljim i tako Srbija postaje dobro mesto za život svih”, zaključio je Vesić.

Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković zahvalila je, između ostalog, ministru Vesiću i Agenciji za bezbednost saobraćaja na ideji koja se realizuje već drugu godinu.

“Prepoznali su da je neophodno da obezbedimo i one koji još uvek nisu odlučili da kupe novu mehanizaciju. Nadam se da ćete svi u što kraćem periodu zameniti svoje stare traktore novim i modernijim, a država je tu da vam u tome pomogne”, rekla je Tanasković.

S tim u vezi, navela je da će na jesen ove godine biti objavljen poziv za poljoprivrednike u okviru IPARD III programa koji im omogućava od 65 do 75 odsto povrata za kupljenu mehanizaciju.

Javni poziv za subvencionisanu dodelu zaštitnih ramova za upotrebljavane traktore raspisala je Agencija za bezbednost saobraćaja.

Vršilac dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović izrazio je zadovoljstvo zbog podele zaštitnih ramova i dodao da, nažalost, svake godine u saobraćajnim nezgodama sa traktorom izgubimo veliki broj ljudskih života.

Naveo je da je prethodne godine i sada podeljeno ukupno oko 7.000 zaštitnih ramova za traktore, a da je pre nekoliko dana pokrenut novi javni poziv, te pozvao sve građane koji poseduju traktore, a nemaju zaštitnu strukturu, da se prijave.