Vesić: Nikada se više nije gradilo, kapitalni projekti omogućili ubrzan razvoj zemlje

U Srbiji se nikada nije gradilo kao u poslednjih deset godina, a kapitalni projekti koje sprovodimo u gotovo svakom mestu dali su šansu za ubrzan razvoj zemlje,dolazak novih investicija i otvaranje radnih mesta ne samo u najvećim gradovima, izjavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić i dodao da je to novo lice uspešne i razvijene Srbije.

Navodeći da su kilometri novih auto-puteva i brzih pruga, rekonstruisani lokalni i regionalni putevi doveli doravnomernog razvoja zemlje, Vesić je u intervjuu za Kurir rekao da je naš najveći infastrukturni projekat izgradnja beogradskog metroa koju su mnogi obećavali, ali je samo vlast predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićemispunila obećanje i krenula da gradi metro.

Vesić je istakao da su radovi uveliko u toku i da ćenasipanje terena na Makiškom polju biti završeno već u junu što je šest meseci ranije nakon čega, dodao je, kreće izgradnja depoa.

Naveo je da će se tokom 2025. i 2026. godine graditi sve stanice na trasi prve linije metroa, a da za one koje će se graditi naredne godine već na jesen počinju pripremni radovi.

Takođe, Vesić je rekao da su naručene dve „krtice“ odnosno TMB mašine koje pod zemljom kopaju tunel i koje će, kako je dodao, 2026. godine početi sa radom.

Ministar je naveo da prva linija metroa, dužine 21,4kilometra, vodi od Železnika do Mirijeva i da će imati 21 stanicu, dok će druga linija biti duga 21,1 kilometar, spojiće Zemun i Mirijevo i imati 23 stanice.

Vesić je rekao da je izgradnja beogradskog metroa najveći infastrukturni projekat u istoriji Srbije i da se zato potpuno vodi, nadgleda i finansira od strane Vlade Srbije.

- Izgradnja metroa je izuzetno kompleksan projekat. Videli ste kakvu pažnju u javnosti je izazivalo objavljivanje pozicije trase i stanica. To je samo deo izazova sa kojima se suočavamo, a da ne govorim o rizicima geološke prirode, nakon što krene kopanje tunela. Siguran sam da će izvođači radova i projektni tim uzetu u obzir sve rizike i završiti projekat u predviđanom roku, a to je da do kraja 2028. godine imamo završenu prvu fazu, prve linije, sa 15 stranica, 10 šahtova - rekao je Vesić.

Nakon toga, dodao je, sledi faza testiranja i probnih vožnji posle čega će građani moći da se voze prvom linijom beogradskog metroa.

Kada je u pitanju cena, Vesić je rekao da će se ona znati kada budu potpisani komercijalni ugovori za izgradnju i opremanje prve dve linije beogradskog metroa.

Naveo je da je procena da će prve dve linije koštati oko 4,4 milijardi evra, ali da će se tačan iznos znati kada budeugovoren, te s tim u vezi poručio građankama i građanima da ne veruju lažima koje, kako kaže, plasiraju pojedini dokoni i zlonamerni političari u vezi sa cenom metroa.

- Licitiraju sa cenama od čak deset milijardi evra, a pojedini od njih koji nisu znali da izgrade m od metroa sada pričaju kako su oni ugovorili isti posao za manje pare!? Nikada izgradnja metroa nije u Beogradu ugovorana pa nikonikada nije ni imao cenu, bila ona viša ili niža od one koju ćemo mi dobiti u pregovorima. A kada cena bude ugovorena tada će javnost o tome da bude obaveštena - rekao je Vesić.

Naveo je da je metro skup projekat jer, kako je rekao, da nije tako gradila bi ga Jugoslavija.

Istakao je da velike metropole kao što je Beograd nemogu da funkcionišu bez metroa i da će, tek kada metro bude počeo da radi, građanke i građani videti koliko će im biti lakši i komforniji život.

- Naravno, i kada se ugovori cena treba uzeti u obzir da ona može da se menja zbog nestabilnosti na tržištu građevinskog materijala i globalne ekonomske situacije - dodao je Vesić.

Komentarišući navode da je projekat izgradnje metroa pao u zapećak zbog nedostatka novca, ali i zbog EXPO-a 2027, Vesić je rekao da je čuo takve price, ali da one nisu tačne.

- Njih šire oni koji bi da se metro nikada ne izgradi jer ako predsednik Vučić uspe u tome uz pomoć Siniše Malog i moju, koji se od početka ovog projekta bavimo njegovom realizacijom, to će biti merilo njihove nesposobnosti. Kako da objasne ljudima da Vučić može da izgradi metro, a oni nisu bili u stanju? - dodao je Vesić.

Podsetio je da je još od 1970. godine, kada se prvi putpojavila ideja o izgradnji metroa u Beogradu, pa sve do danas, ova tema jedna od najaktuelnijih i najvažnijih za građane.

- Projekat ni najmanje nije pao u zapećak, naprotiv dinamika realizacije trenutno je ispred planirane. Na primer, pripremni radovi na Makiškom polju biće završeni u junu, a rok je bio decembar ove godine. To vam pokazuje koliko se brzo i sa koliko entuzijazma sprovodimo ovaj projekat - rekao je Vesić.

Podsetio je da je nedavno sa kompanijom „Power China“ potpisan ugovor kojim su pokrenute aktivnosti naprojektovanju i izgradnji metroa na Makišu, a da se u 2025. godini počinje sa izgradnjom stanica na prvoj liniji.

Govoreći o izložbi Expo 2027, Vesić je rekao da je to samo jedan od elementa programa razvoja „Skok u budućnost – Srbija 2027“ koji je predstavio predsednik Vučić.

Naveo je da će izgradnja sajamskog prostora i stambenog bloka za potrebe EXPO 2027 koštati oko 2,5 milijardi evra, dok se u ceo program razvoja „Skok u budućnost – Srbija 2027“ ulaže čak 18 milijardi evra.

To su, navodi, ulaganja u razvoj drumske i železničke infrastrukture, rekonstrukciju lokalnih i regionalnih puteva,zdravstvo, obrazovanje, turizam, poljoprivredu, u sve sfere privrede i društvenog života.

Vesić je rekao da je EXPO samo kruna razvoja naše zemlje koji će se dogoditi u narednom periodu.

- U 2027. godini prosečna plata u Srbiji iznosiće 1.400 evra, neće biti ni metar regionalnih i lokalnih puteva koji nisu rekonstruisani. Da li je mogao to neko da zamisli pre 10 godina? - upitao je Vesić i dodao da je sve to rezultat uspešne i mudre politike koju vodi predsednik Vučić.

Na pitanje koliko održavanje novih izbora u Beogradu utiče na realizaciju ovog, ali i drugih infrastrukturnih projekata, Vesić je rekao da se najznačajniji infrastrukturni projekti u Beogradu finansiraju stoprocentno iz republičkog budžeta.

Tu, naveo je, spadaju nastavak izgradnje obilaznice oko Beograda, metro, gradska železnica, Expo, postrojenja za preradu otpadnih voda u Velikom Selu i Batajnici, novi Savski most, most kod Ade Huje, novi železničko – drumski most kod Vinče, novi muzej Nikole Tesle, tunelKarađorđeva – Bulevar despota Stefana koji potpuno finansira Vlada Srbije, a čija je realizacija i projektovanje, podsetio je Vesić, počelo kada su Siniša Mali i on obavljalijavne funkcije u glavnom gradu.

- Beograd je jedna od retkih metropola u Evropi koja ima ovakvu podršku države. Samo tokom prošle godine za puteve u Beogradu Republika Srbija uložila je tri milijarde dinara. Nedavno smo započeli i izgradnju auto-puta Beograd – Zrenjanin – Novi Sad. Ova saobraćajnica ćepotpuno promeniti život, posebno građana leve obale Dunava. Svi ti projekti se realizuju neometano i zavise odVlade Srbije koja ih finansira i sprovodi, ali naravno da je za njihovu što efikasniju realizaciju potrebna sinergija svih nivoa vlasti, pa i gradske - rekao je Vesić.

Zato je, ističe, ključno da na narednim izborima u Beogradu pobedi lista „Aleksandar Vučić – Beograd sutra“ i da grad i Republika nastave zajedno, kao jedno da rade na razvoju naše prestonice.

Vesić je rekao da se u Srbiji nije gradilo kao u poslednjih 10 godina i podsetio da se grade auto-put od Pakovraća ka Požegi, Moravski koridor, auto-put Sremska Rača – Kuzmin, Fruškogorski koridor, Dunavski koridor, brza saobraćajnica Bački Breg – Srpska Crnja, auto-put Beograd – Zrenjanin – Novi Sad, brze saobraćajnice Iverak - Lajkovac, Šabac – Loznica, Slepčević – Badovinci, brza pruga Novi Sad – Subotica, brza pruga Beograd – Niš, kanalizacija i postrojenja za preradu otpadnih voda…

To je, dodao je, samo deo onoga što se gradi ističući da gotovo da nema mesta u Srbiji gde se ne sprovodi neki kapitalni projekat.

- Svi ti projekti dali su šansu za novi, ubrzan, razvoj zemlje. Da u Srbiju dolaze nove investicije, nova radna mesta, ne samo u najveće gradove, već i u druge delove zemlje. Da koristeći brzu prugu možete da živite u Subotici, a radite u Beogradu, i obrnuto, da izgradnjom auto-puta možete lako da odete u Ovčarsko-kablarsku klisuru i istražite njene lepote, a meštani ovog dela zemlje da mogu dobro da žive od turizma i poljoprivrede, da mladi ostaju u svojim mestima i tu zasnivaju biznise, porodice i žive uspešno od svog rada - rekao je Vesić i dodao da je to novo lice uspešne i razvijene Srbije.

Ministar je istakao da je ovo definitivno decenija srpskih železnica, navodeći da je od 2012. godine do danasizgrađeno 108,1 kilometar pruga, a da od 2000. do 2012. nije izgrađen nijedan centimetar pruge.

- U istom periodu rekonstruisali smo 842,8 kilometara pruge, a planiramo izgradnju i rekonstrukciju 2017,8 kilometra. Od 2000.do 2012. rekonstruisano je samo 31 kilometar pruga. Do kraja godine puštamo u saobraćaj brzu prugu Novi Sad – Subotica, a krećemo da gradimo brzu prugu od Beograda ka Nišu, čija je vrednost oko 2,75 milijarde evra - rekao je Vesić.

Naveo je da imamo snažnu podršku Evropske unije u tom projektu i da smo dobili grant od oko 600 miliona evra za rekonstrukciju pruge Beograd – Niš, te dodao da se sa EU radi i na rekonstrukciji pruge Niš – Dimitrovgrad i izgradnji železničke obilaznice oko Niša.

- Ceo ovaj koridor biće deo brze pruge koja spaja Atinu i Budimpeštu i povezaće Balkan sa centralnom Evropom. Na ovoj trasi Srbija će biti jedna od najvažnijih tačaka i zato se radujem radu sa kolegama iz Mađarske, Severne Makedonije i Grčke i budućem sastanku koji ćemo organizovati u Beogradu gde ćemo pokrenuti daljeaktivnosti na ovom projektu - rekao je Vesić.

Na pitanje da li na Kopaoniku i Zlatiboru može da se zaustavi “urbanistički haos koji preti da izazove i ekološke akcidente”, Vesić je odgovorio da su se donošenjem izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji i primenom njegovih odredbi stvorili uslovi da se uvede red u oblasti na teritoriji nacionalnih parkova.

- Jedan od osnovnih principa, čija primena mora pratiti sve naše aktivnosti, jeste princip održivosti. Logično, isti je posebno značajan za područja koja svojim prirodni odlikama i posebnošću zavređuju poseban režim zaštite države - rekao je Vesić.

Uveren je, kaže, da će mere koje su primenjene kroz usvajanje izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji, ali i one koje su u planu da budu preduzete u narednom periodu, poput novog prostornog plana Republike Srbije, dati rezultat u smislu zaštite nacionalnih parkova, posebno onih koji zbog svog izuzetnog turističkog potencijala postaju predmet neadekvatne i prekomerne eksploatacije.

- Nedavno sam se dogovorio sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti da raspišemo međunarodne konkurse za izradu master planova razvoja srpskih planina koji će biti osnova za izradu urbanističkih planova. Kako završavamo puteve i pruge tako sve više i više planina kao što su Golija, Cer, Zlatar, Javor, Jelica, Goč,Jastrebac, Stara Planina pa i Pešter kao visoravan postaju dostupnije građanima. Zato je važno da na konkursu dobijemo najbolje svetske biroe i arhitekte koji se bave uređenjem nacionalnih parkova, da odredimo sadržaje koje će te planine imati kako ne bi postale predmet neplanske gradnje - rekao je Vesić.

Na konstataciju da je, dok je bio zamenik gradonačelnika Beograda izjavljivao da ga predsednik Vučić i noću zove zbog rupa na putu i pitanje da li ga i sada, kada je ministar, poziva i šta je najčešće na meti kritika, Vesić je odgovorio:

- Kada ste deo tima Aleksandra Vučića i kada radite za svoju zemlju, onda nije važno je koliko je sati, da li je prošlo radno vreme i da li je noć. Građani ove zemlje čekaju decenijama da se reše neki problemi i zamislite visada njima kažete „zovite sutra, prošlo je 15.30“. Tačno je, predsednik me zove odmah, nakon što sazna za neki problem, uopšte nije važno koliko je sati.

Kao jedan od primera, Vesić je naveo asfaltiranje prilaza školi u Velikom Selu.

- Prošle godine u decembru predsedniku se obratila majka troje dece iz Velikog Sela u dolini Jadra. Požalila se kako je prilaz školi u tom selu ostao neasfaltiran. Predsednik me odmah zvao, izdao sam nalog i prilaz školi je asfaltiran. Takvih primera imate na desetine. Put Ram – Bratinac, Suvi do Stubal, Kokin Brod – Pribojska Banja, Osonica kraj Ivanjice, selo sa najviše dece u Srbiji, put do crkve Pokajnice i do Crkve Zahvalnice u Radovanjskom lugu i mnogi drugi putevi, svi su oni urađeni na preporuku predsednika Vučića koji veoma dobro razume koliko je važan razvoj lokalne infrastrukture i da svako mesto i svako selo ima put - rekao je Vesić.

Na pitanje u vezi sa društvenim mrežama, Vesić je rekao da su one za njega posebno važan alat komunikacije sa građanima.

Podsetio je da je prisutan na svim relevantnim mrežama, ali i da je napisao udžbenik o korišćenju društvenih mreža u politici koji će uskoro biti i objavljen u Srbiji i Sloveniji.

- Onda vam je jasno sa kojom pažnjom i strašću pristupam tom poslu. Dok sam bio u gradu Beogradu jednom sedmično sam imao uživo uključenja na Fejsbuku, Instagramu i Jutjubu gde su se građani javljali ili putem video poziva ili putem komentara i iznosili svoje problem - rekao je Vesić.

Naveo je da njegovu pokretnu kancelariju, koju je pokrenuo dok je bio u Gradu i obilazak važnih infrastrukturnih projekata sada na republičkom nivou često prate kamere za uživo prenos.

Vesić je istakao da su otvorenost i participacija za njega odlike uspešne državne uprave i da za to želi da građanima maksimalno približi šta je to što se radi u ministarstvu na čijem je čelu, ali i da im pruži još jedan vid komunikacije gde mogu da iznesu svoj problem, daju sugestiju, postave pitanje…

- Naravno, sada kada sam u Vladi, imam manje vremena da se direktno bavim mrežama, ali imam tim ljudi koji sve vreme prati, ažurira, komunicira sa građanima i redovno me izveštava o njihovim zahtevima. Mnoge smo problem rešili saznajući za njih kroz poruke građana, od trotoara, nedostajuće saobraćajne signalizacije do rekonstrukcije kolovoza - rekao je Vesić.

Pozvao je građane da pišu i dalje, uz poruku da će se on i njegov tim potruditi da svako dobije odgovor i reše probleme koji mogu biti rešeni.

- Verujem da tako treba da rade sve moje kolege u Vladi jer ako predsednik Vučić ima vremena da priča sa ljudima imamo valjda i mi? Prezirem političare od lokalnog do republičkog nivoa koji nemaju vremena da obilaze građane, koji ne izađu na lice mesta kada se desi neki problem ili nesreća ili ne pokažu empatiju prema ljudima. Da prevedem na srpski, koji sve rade suprotno od onoga što radi predsednik Vučić koji ima najveću podršku građana. Politika znači da rešavate probleme a većina problema nije lepo. Ali oni to ne razumeju. To su političari koji kratko traju jedino što nanesu veliku štetu. A samo treba da pogledaju šta predsednik Vučić radi kada je u pitanju komunikacija sa ljudima - zaključio je Vesić.