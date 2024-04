Divac i Hil obišli radove na razminiranju terena aerodroma "Ponikve"

Pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Ivan Divac, ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil i zamenik ambasadora Republike Koreje Šeokong Šin obišli su danas radove na razminiranju terena aerodroma "Ponikve" kod Užica.

Divac je, u ime ministra Vesića i Vlade Srbije zahvalio ambasadama SAD i Južne Koreje na donacijama, koje su omogućile da Centar za razminiranje pristupi čišćenju terena aeordroma "Ponikve".

On je ukazao i da je Vlada Srbije opredeljena za razvoj svih aerodroma u zemlji, što pokazuju investicije i u aerodrome u Nišu, Kraljevu i Kruševcu, te otvaranje i aerodroma u Pranjanima, kod Gornjeg Milanovca.

Najavio je i rekonstrukciju "Ponikva", koja će se biti realizovana u pet faza.

"Za prve četiri faze su već pribavljene građevinske dozvole, dok je za petu fazu pribavljanje dozvole u postupku. Ali, da bi se bilo šta uradilo, bilo je potrebno je da se ovaj teren u potpunosti očisti od zaostalih mina, iz bombardovanja 1999. godine, ali i iz prethodnih ratova", ukazao je Divac.

Koliki je značaj razminiravanja, govori podatak da se na "Ponikvama", na pisti dugoj ukupno 3.080 metara, trenutno koristi samo 1.830 metara, dodao je Divac.

"Zahvalni smo ambasadama SAD i Južne Koreje, i nadamo se da će nastaviti sa donacijama, jer imamo još tri faze čišćenja aerodroma", rekao je Divac i dodao da je za rekonstrukciju aerodrona "Ponikve", kako bi se u potpunosti stavio u funkciju potrebno oko 12 miliona evra.

Ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil rekao je da je Ambasada radila sa kolegama iz Centra za razminiranje, kako bi se uklonili ostaci mina.

Istakao je da je američka Ambasada od 2007. godine, donirala više od 26 miliona dolara za razminiranje i pomogla da se očisti 12 miliona kvadratnih metara zemljišta, kako bi se ono vratilo svojoj nameni.

"Ratovi su užasna stvar, a posledice koje ostaju dugo. Mnogo toga je ostalo i ovde. Ovde su pronađeni i ostaci iz 1907. godine. Demineri su uradili dobar posao. Važno je da iza sebe ostavimo bezbedno zemljište, i zbog građana i zbog daljeg ekonomskog razvoja. Pomogli smo i nastavićemo i dalje da to činimo", rekao je Hil.

Zamenik ambasadora Republike Koreje Šeokong Šin rekao je da je ponosan na ovo partnerstvo i na ono što je urađeno, ne samo po pitanju razminiranja, već i podrške žrtvama.

"Moja zemlja ulaže u razminiranje zemalja koje smatramo partnerskim i nastavićemo da to i dalje radimo, kako ove projekte, tako i infrastrukturne”, naveo je Šin.

Do sada su sprovedena četiri projekta razminiranja i tehničkog izviđanja lokacije nakon čega su na "Ponikvama" stvoreni uslovi za nesmetano odvijanje nekomercijalnog civilnog saobraćaja lakih letelica, trenutno se čisti 152.600 metara kvadratnih, a neophodno je sprovesti još tri projekta.

"Ovo je projekat čišćenja kasetnih bombi, dubine 50 centimetara. Kasetne bombe smo pronalazili pored asfaltnog puta, bile su i do samog ulaza u terminal. To ćemo osloboditi. Od donacija će zavisiti i brzina daljeg čišćenja aerodroma", kazao je direktor Centra za razminiranje Bojan Glamočlija.

Bivši vojni aerodrom "Ponikve" je 1999. godine više puta gađan avionskim bombama - raketama od 250 do 1000 kilograma. Meta je bila najčešće poletno-sletna staza, rezervoari za gorivo i kaponiri u kojima su bili smešteni avioni.

Prilikom bombardovanja, svi kaponiri u kojima su se nalazili avioni, pogođeni su i tom prilikom je došlo do razbacivanja kasetne municije, kao i ostalih bojevih sredstava, kojima su avioni bili naoružani po okolnom zemljištu.