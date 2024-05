Vučević i Vesić obišli radove na izgradnji podvožnjaka na pruzi NS- Subotica-Kelebija

Predsednik Vlade Republike Srbije i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, u pratnji predsednice Pokrajinske Vlade Maje Gojković i gradonačelnika Subotice Stevana Bakića, obišli su danas u Subotici radove na izgradnji podvožnjaka prema projektu modernizacije i rekonstrukcije deonice pruge Novi Sad - Subotica - državna granica Kelebija.

Projekat izgradnje i rekonstrukcije brze pruge Beograd-Budimpešta je najbolji primer onoga što je u program Vlade Republike Srbije stavljeno kao "Skok u budućnost", rekao je premijer Miloš Vučević, i dodao da njime Srbija postaje bolje mesto za život.

"Ovo nije samo pitanje infrastrukturnih radova koji su veoma zahtevni i izazovni, ovo su stvari koje menjaju i krvnu sliku i izgled Srbije. Stvari koje će promeniti i Suboticu i Bačku Topolu, Kulu i Vrbas, zamislite da će neko og Beograda do Subotice putovati vozom za 80 minuta", rekao je Vučević.

To je, kako je dodao, delovalo nestvarno i većina ljudi bi vam se verovatno nasmejala u lice i rekla da maštate i da obećavate nešto što ne možete da ispunite, ali da, to je moguće.

Kako je istakao, pre 150 godina je stigla pruga i železnica u Suboticu i ona je sa dolaskom pruge dobila dodatni kvalitet i postala u pravom smislu reči grad u tadašnjoj Austrougarskoj, a danas Subotica sa brzom prugom dobija nešto novo i što će doprineti da se još brže razvija da ljudi više ostaju u tom gradu, da budu i veće plate i pimanja, da se bolje biznis razvija, da ima veći broj turista.

"Rekao sam gradonačelniku Subotice Stevanu Bakiću da će Subotičani tek videti koliko će ovaj projekat da pokrene ceo grad. U suštinskom smislu ovo za građane znači brže i bezbednije putovanje, manje vremena na put iz jednog grada u drugi, od posla do kuće ili od kuće do fakulteta, a to sve znači više vremena za vađu porodicu i prijatelje, vašu decu i drage ljude", rekao je on.

Ovakvi veliki infrastrukturni radovi direktno podižu bruto društveni proizvod države i iz toga mi možemo da podižemo plate i penzije, naglasio je.

"Stoga ovo nije pitanje samo pruge, vagona i vozova, ovo je suština koja donosi da nam rastu plate i penzije i da nam bude bolji život. Nakon što se projekat privede kraju u Srbiji, što je do kraja godine, čekamo posle naše mađarske prijatelje i braću, da se spojimo nedaleko odavde i da putujete od Beograda do Budimpešte za dva i po sata. To će biti nova dimenzija Srbije", naveo je Vučević.

Prelepa železnička stanica u Subotici se rekonstruiše, rekao je on i dodao da je ona praktično spomenik kulture, a da će postati mesto javnog života gde će ljudi dolaziti da se skupljaju, popiju kafu, kupe suvenir.

"Kao što neki gradovi imaju aerodrom, to će za ovaj grad biti železnička stanica. Isto važi i za sva mesta koja su na ovoj trasi", naglasio je premijer.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić istakao je da sa ponosom danas može da kaže da se brza pruga Novi Sad - Subotica završava i biće najbrže izgrađena brza pruga na svetu.

"Ponosan sam i srećan zbog velikog uspeha kineskih kompanija koje rade na ovom projektu, ali i na nas u Republici Srbiji, jer će pruga, kada bude završena, biti najbrže izgrađena brza pruga na svetu, umajući u vidu broj kilometara i vreme izgradnje", rekao je Vesić.

Podsetio je da su na izgradnji počeli 1. jula 2022. godine, a biće završena, podvukao je - 30. jula ove godine.

Dodao je da je na 108 kilometara brze pruge, na deonici od Novog Sada do Subotice, postavljeno 280 kilometara šina, budući da u stanicama ima i više koloseka.

"Do sada je postavljeno 260 kilometara, što je 93 odsto, a postavljena je i kompletna kontaktmna mreža, kao i signalizacija. Nakon završetka, počeće probe, prvo statičke, pa dinamičke. Statičke probe počeće 30. jula, dok će dinamičke trajati od 23. septembra do 11. oktobra", precizirao je ministar.

Dodao je da je tokom izgradnje, urađeno 12 stanica, od kojih tri nove - Rumenka, Vrbas i Mali Iđoš-Lovćenac kao zajednička stanica.

Kao posebno značajno je izdvojio to što je izgrađeno 58 mostova, nadvožnjaka i podvožnjaka, odnosno ukupno 78 ako se računaju i oni manji, za prolazak životinja, ali i vode.

Naveo je da je na trasi pruge bilo 54 ukrštanja sa drugim vidovima saobraćaja, a sada više nema nijednog, što znači da pruga danas daleko bezbednija. Samo u Subotici, kaže, urađeno je sedam takvih objekata, što je bio poseban izazov.

"Hvala svima, a posebno građanima Subotice, jer nije lako imati radove u centru grada, ali uspeli smo da organizujemo život u gradu, i pored radova i do 30. jula svih tih sedam objekata biće gotovo", rekao je Vesić.

Izgradnja brze pruge pokazala je da Srbija itekako ume da izvodi i najkomoleksnije projekte, a tek je čekaju novi poslovi i projekti.

"Hvala kineskim partnerima, ova pruga je i dokaz kako Srbija tehnološki napreduje i izdiže se po tome iznad drugih zemalja Zapadnog Balkana, pa i nekih evropskih zemalja", rekao je ministar Vesić.

Ambasador Kine u Srbiji, Li Ming, se zahvalio srpskom narodu i srpskoj Vladi koji su ukazali poverenje kineskim kompanijama i što su dopustili da zajedničkim snagama Srbija i Kina izgrade jedan novi put, kako je naveo, put budućnosti i nade.

"Jako sam srećan što danas mogu da prisustvujem ovoj aktivnosti. Pruga Beograd – Budimpešta je veoma važan i ključan projekat saradnje Kine i Srbije. Prilikom predhodne posete predsednika Si Đi Pinga Srbiji oba predsednika su potpisala sporazum, u kom postoji poseban član i poseban deo koji se odnosi na ovu prugu i ovaj projekat, kojim su oni iskazali veliku podršku i odobravanje samog završetka ovog projekta", rekao je Li. Istakao je da mu je velika čast što danas sa predsednikom Vlade Republike Srbije, ministrom graševinarstva, saobraćaja i infrastrukture, predsednicom Pokrajinske Vlade i gradonačelnikom Subotice, svedoči ovom velikom trenutku i napretku radova u Subotici.

"Uz našu zajedničku saradnju, uložen trud, sigurno možemo da uspemo u ovom projektu. Ovo je važan trenutak za zajedničku izgradnju pojasa i puta Kine i Srbije. Radujemo se i blagovremenom i pravovremenom završetku radova na pruzi i da na taj način ubrzamo razvoj duže čitave trase, kao i da time poboljšamo život srpskog stanovništva", rekao je Li.

Da se u budućnosti očekuje i rekonstrukcija banatske pruge najavo je predsednik Vlade Republike Srbije, Vučević, te kazao da se za taj projekat čekaju partneri.

"Rekonstrukcija pruge Pančevo-Subotica, odnosno Pančevo, Zrenjanim, Kikinda Subotica, podrazumeva da će vozovi njom moći da se kreču 120 kilometara na sat i time će i taj deo naše države dobiti istu šansu da se razvija i daljudi budu zadovoljni. Tome treba dodati i auto-put koji kreće da se radi, Zrenjanin-Novi Sad, onda vidite da i Banat osim vetra ima nešto što će biti na ponos svim Banaćanima", dodao je on.

