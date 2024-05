U ATMOSFERI SE PONOVO KUVA! Od sutra na snazi novo upozorenje RHMZ zbog 2 POJAVE, evo gde će biti najkritičnije

Taman što smo posle silnih pljuskova, grada, nevremena i nepogoda, imali lep i sunčan vikend i početak nedelje, meteoalarmi se ponovo pale! Danas još Srbija je u "zelenom", odnosno RHMZ nije izdao nikakvo upozorenje, ali sutra i prekosutra, kreće nova bura u atmosferi.

Vremenska prognoza za Srbiju za utorak

Republički hidrometeoeološki zavod (RHMZ) je za utorak 28. maj izdao upozorenje na pljuskove, jaku kišu i grmljavinu sa ili bez padavina, odnosno, “žuti” meteoalarm upaljen je za praktično polovinu Srbije:

Istočnu Srbiju

Jugoistočnu Srbiju

Jugozapadnu Srbiju

Prema vremenskoj prognozi RHMZ, sutra će biti pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar će bit slab do umeren, uglavnom severni i severozapadni. Najniža temperatura će biti od 9 do 15 stepeni, a najviša od 24 do 28 stepeni.

Vremenska prognoza za Srbiju za sredu

U sredu će biti promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Najniža temperature će biti od 10 do 15 stepeni, a najviša od 24 do 26 stepeni.

“Žuti” meteo alarm je upaljen za sredu za teritoriju cele Srbije.

Zbog grmljavine u:

Bačkoj

Banatu

Sremu

Beogradu

zapadnoj Srbiji

Šumadiji

Pomoravlju

Istočnoj Srbiji

Jugoistočnoj Srbiji

Jugozapadnoj Srbiji

Zbog jake kiše i pljuskova “žuti” meteoalarm važi za :

Banat

Šumadiju

Pomoravlje

Istočnu Srbiju

Jugoistočnu Srbiju

Jugozapadnu Srbiju

Zbog čega se pali "žuti" meteoalarm

Meteorolozi upozoravaju na pljusak kiše ili jaku kišu sa količinom padavina ≥ 10 l/m² u periodu do tri sata jer potencijalno postoji opasnost od moguće poteškoće u urbanim sredinama, posebno su mogući problemi sa:

Prema petodnevnoj prognozi u četvrtak će biti promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će bibi slab do umeren, severozapadni, posle podne u skretanju na slab južni i jugozapadni.

kišnom kanalizacijom i kišnim kolektorima

problemi u saobraćaju i transportu

odlaganje već planiranih poljoprivrednih aktivnosti

moguća je šteta na pokretnoj i nepokretnoj imovini

moguće je povređivanje ljudi i životinja.

Zbog lokalnih pojava grmljavina sa ili bez padavina potencijalno je moguć:

rizik od udara groma

opasnost za život ljudi i životinja

problemi u radu svih uređaja koji koriste električnu energiju

rizik od iniciranja pojave vatre

problemi u telekomunikacijama.

- Mogući su problemi u transportu električne energije zbog udara groma. Moguća je lokalna pojava intezivnih pljuskova, bujica i jakih udara vetra sa štetama na pokretnoj i nepokretnoj imovini - navodi se na sajtu RHMZ.

Vremenska prognoza za Srbiju za četvrtak

Najniža temperatura će biti od 11 do 15 stepeni, a najviša od 24 do 26 stepeni Celzijusa.

Vremenska prognoza za Srbiju od 31. maja do 4. juna

RHMZ je najavio za narednih pet dana od petka 31. maja promenjivo oblačno i toplo vreme.

- U većini krajeva očekuje se suvo sa dužim sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak moguć je tek ponegde u brdsko-planinskim predelima – objavio je RHMZ.

Vremenska prognoza za Srbiju od 4. do 9. juna

U celoj Srbiji sledeće i početkom naredne sedmice temperature vazduha biće iznad višegodišnjeg proseka.

Minimalna temperature vazduha će se kretati od 14 do 18 stepeni, a maksimalna dnevna od 26 do 30 stepeni. U brdsko – planinskim predelima najniža temperature će biti od 6 do 12 stepeni, a najviša od 16 do 22 stepeni.

Padavine će u jugoistočnoj Srbiji biti ispod višegodišnjeg proseka, dok će u većem delu Srbije biti u granicama prosečnih suma padavina. Sedmodnevna suma padavina bi trebala da iznosi 10 do 20 mm, u severnoj i zapadnoj Srbiji lokalno do 35 mm.

Kako da se ponašate u slučaju poplava

Prilikom poplave najvažnije je, savetuju iz MUP-a da odmah obavestite lokalni štab za vanredne situacije, gde će vam reći da li je područje u kome živite podložno poplavama, a ako kiša intenzivno pada satima ili danima, budite spremni za poplavu.

Takođe je savet da slušate lokalne radio i televizijske stanice zbog informacija o poplavama kako biste štetu od poplave sveli na minimalnu.

U takvim situacijama najbolje je da podignete nameštaj, bojlere, električne kućne i ostale uređaje na viši nivo ako se nalaze u oblasti kuće koji može biti poplavljen.

Zbog toga što poplava može nastane vrlo brzo, i za nekoliko minuta, ako živite u području koje je podložno poplavama pripremite plan evakuacije u slučaju poplava.

Važno je da imate pripremljene:

zalihe vode, hrane, lekova, odeće i obuće

neophodnu opremu za evakuaciju

plan evakuacije kućnih ljubimaca i/ili domaćih životinja

Kako da se ponašate u slučaju grmljavine

Prilikom nevremena koje se najavljuje osnovni savet Sektora za vanredne situacije MUP-a je da uklonite trula stabla i grane koje bi mogle prouzrokovati povređivanje ili štete dok oluja traje.

Osim toga, iz MUP-a savetuju građanima da kada je grmljavinsko nevreme u toku:

uđete u zatvoreni prostor nakon što vidite bljesak munje

pre nego što čujete grmljavinu prođe manje vremena nego što vam treba da nabrojite do trideset

ostanite u zatvorenom prostoru trideset minuta nakon što grmljavina prestane

Situacija nije bezbedna kada nevreme prođe, i zbog toga su preporuke MUP-a da se ne izlažete riziku, i pratite sledeća uputstva:

odložiti sve aktivnosti na otvorenom prostoru

uđite u kuću, zgradu ili automobil (iako možete biti povređeni zbog udara groma, puno ste sigurniji u automobilu nego na otvorenom prostoru)

cipele s gumenim đonovima i gumene čizme osiguravaju određenu zaštitu usled udara groma. Međutim, metalni ram vozila obezbeđuje veću zaštitu ako niste u kontaktu s metalom

osigurajte manje objekte (šupe i barake) kako ih vetar ne bi srušio ili odneo i tako napravio štetu

zatvorite prozore i spoljna vrata i po mogućnosti dodatno ih osigurajte,

izbegavajte tuširanje i kupanje (vodovodne instalacije i uređaji su dobri provodnici električne struje)

žičane telefonske uređaje koristite samo u krajnjoj nuždi, bežični i mobilni uređaji su sigurni za upotrebu

isključite sve električne uređaje izvlačenjem utikača iz utičnica, isključite klima uređaje

sklanjanje se ispod visokih stabala na otvorenom prostoru

izbegavajte vrhove brda, otvorena polja, prostore, plaže

ne krijte se u izdvojenim manjim objektima, kao što su šupe, na otvorenom prostoru gde u blizini nema viših objekata

izbegavajte sve metalno, traktore i druge radne mašine, motore, bicikle

U slučaju da vam je neophodna hitna pomoć nadležnih službi uvek možete pozvati brojeve 193 i 194.

Šta ako vas zadesi nevreme tokom vožnje

Kada je reč o nevremenu i posledicama po saobraćaj, Mirko Koković iz Agencije za bezbednost saobraćaja rekao je jutros za RTS da moramo pratiti vremensku prognozu, kao i da kada imamo najavu grada ili sličnih nepovoljnih vremenskih situacija, preporuka je da odložimo putovanje.

“Vremenske prilike imaju veliki uticaj na nastanak saobraćajnih nezgoda. Pre svega, utiču na raspoloženje vozača, zatim utiču na vidljivost. Juče smo imali jako obilne kiše, imali smo grad u nekim delovima Srbije, tako da to utiče na vidljivost. I ono što je najbitnije, vremenske prilike utiču na trenje, odnosno stepen prijanjanja pneumatika na podlogu”, dodao je Koković.

Na pitanje da li je pametno parkirati se sa strane, posebno ako vozimo auto-putem, ili to nije bezbedno, Koković napominje da se obavezno parkiramo na prvom bezbednom mestu.

“Ali nikako u tunelima, a vrlo često imamo takve situacije, zato što možemo napraviti mnogo goru situaciju, čak može doći i do nezgoda sa fatalnim ishodom”, zaključio je Koković.

Saveti eletkričara kako da se ponašate tokom grmljavine

Prema rečima elektrotehničara sa dugogodišnjim iskustvom, Branka Zrnića, kada se dešavaju atmosferska pražnjenja najsigurnije je isključiti sve uređaje i spustiti osigurače, jer, iako grom udara u najvišu tačku, možete stradati i u fotelji od prenapona.

Opasnost preti i u vodi, a glavnu grešku koju pravimo prilikom grmljavine jeste da legnemo na zemlju, ističe elektrotehničar.

- U trenutku tih atmosferskih pražnjenja, čovek prvo što treba da uradi da bi se zaštitio jeste da isključi sve uređaje, a najjednostavnije je ko ima fit sklopku, da isključi fit sklopku i eliminiše dotok napona - kaže Branko Zrnić i dodaje:

Bolje da čučnete, nego da legnete

- To je stvaranje pre-napona koji utiče na ove vodove iz kojih mi dobijamo napon u mreži. I onda zna da bude i do 3.000 volti napona u našoj kućnoj instalaciji. I koja instalacija nije dobra, zna da se zapali. Čak i televizor može da se upali kad udari grom čak i blizu kuće, a ne direktno u kuću. - kaže Zrnić.

Napominje i da grom tuče u najvišu tačku, ali i da je greška ukoliko legnemo na zemlju kada udaraju gromovi.

- Ne koristite ni telefone iz utičnice. Nikako ispod te najviše tačke, bar pet metara. I recimo, mnogi ljudi greše kad su negde na otvorenom prostoru i oni legnu na zemlju. Nipošto da legnu na zemlju, bolje da čučnu. Bolje da čučnu, jer ako legnu na zemlju, onda provodnik se još veći. A suština je da bude što manji provodnik - kaže Zrnić za "Prva" TV.