'OČEKUJEMO RAST NOVOOBOLELIH' Eksplozija MORBILA u Beogradu: Više od 70 ZARAŽENIH, među njima i zdravstveni radnici KBC Zemun!

I dalje traje epidemija malih boginja u Beogradu. Od februara do danas potvrđena su 72 slučaja morbila u gradu, izjavila je dr Slavica Maris iz Gradskog zavoda za javno zdravlje.

Prema njenim rečima, obolelo je sedam zaposlenih radnika u KBC Zemun. Maris ističe da se očekuje rast novoobolelih zbog perioda inkubacije, ali ne drastičan.

Dr Slavica Mari rekla je da su najveći broj obolelih od malih boginja u Beogradu, 39 odsto, stariji od 30 godina.

Male boginje u KBC "Zemun": Obolela četiri zdravstvena radnika

- Imamo ukupno od februara, kad su se pojavili prvi slučajevi, zaključno sa jučerašnjim danom, 72 potvrđenih slučaja obolevanja, od toga je najveći procenat, 39% njih, uzrasta starijeg od 30 godina, zatim imamo oko 30,6% najmlađa kategorija - od 0 do 5 godina, od 8 do 19 oko 24% i nešto manje oko 6% imamo ovih od 20 do 29 godina - rekla je dr Maris.

55% obolelih nije vakcinisano

Prema njenim rečima, najveći procenat obolelih, preko 50 odsto, nije vakcinisano.

- Ako govorimo o vakcinalnom statusu, oko 54-55% je nevakcinisano - kaže dr Maris i objašnjava da je 11,1 procenat obolelih vakcinisan, ali je došlo do proboja imuniteta.

- Za sada nema teških kliničkih slika - ističe Maris.

Kod 7 zaposlenih u KBC Zemun potvrđena zaraza

Doktorka kaže da je u Kliničkom-bolničkom centru Zemun od 12. maja kod sedam zaposlenih potvrđena zaraza.

- Svi oboleli su zaposleni. Pet je zdravstvenih radnika, a dva su nezdravstvena, u starosnoj kategoriji od 29 do 53 godine. U odnosu na vakcinalni status obolelih možemo reći za šest, da nam je nepoznat vakcinalni status, jer nemamo uvid u medicinsku dokumentaciju i ne možemo reći da li su se vakcinisali. Mada, s obzirom da se radi o osobama uzrasta od 29 do 53 godine, moguće da su primile jednu dozu vakcine, odnosno dve - kaže doktorka.

Doktorka Maris ukazuje da će verovatno doći do porasta broja obolelih, jer period inkubacije traje od sedam do 18 dana, ali ne očekuje drastičan rast novoobolelih.