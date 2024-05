Vesić: Do kraja 2026. biće završen prvi deo saobraćajnice 'Osmeh Vojvodine'

Do kraja 2026. godine biće završena prva deonica brze saobraćajnice “Osmeh Vojvodine”, od Bačkog Brega do Kljajićeva, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić i dodao da će ta saobraćajnica, koja će ići do Srpske Crnje i biti duga skoro 186 kilometara, potpuno promeniti način života građana na severu Vojvodine i biti najbrža veza rumunskim građanima koji idu prema zapadnoj Evropi.

Vesić je naveo da je ova saobraćajnica prvobitno trebalo da ide do Nakova, sela na samoj granici između Srbije i Rumunije, ali da će s obzirom na to da je sa Rumunima dogovoreno da oni rade svoj deo puta prema Srpskoj Crnji, saobraćajnica ići do Srpske Crnje gde će biti urađen veliki granični prelaz.

“Ova saobraćajnica nije važna samo za razvoj severa Srbije, već će to biti put koji će biti najbrža veza rumunskim građanima koji žele da idu prema zapadnoj Evropi tako da će biti veoma frekventan i značajan za razvoj naše zemlje”, rekao je Vesić gostujući na televiziji Prva.

Naveo je da će “Osmeh Vojvodine” povezati Bački Breg, Sombor, Kulu, Vrbas, Srbobran, Bečej, Novi Bečej, Kikindu i Srpsku Crnju čime će, dodao je, sve te opštine biti na mreži naših brzih saobraćajnica i autoputeva.

Vesić je rekao da se u Vojvodini, između ostalog, gradi Fruškogorski koridor koji će biti završen u oktobru 2026. godine.

Dodao je da se na tom koridoru rade dva mosta u Novom Sadu - jedan kod Petrovaradina i drugi koji povezuje Bulevar Evrope i Kamenicu.

Istakao je da je Fruškogorski koridor veoma značajan jer će potpuno povezati Srem i Mačvu sa Novim Sadom i omogućiti da Ruma, Irig i sva mesta u tom kraju budu mnogo bliže Novom Sadu.

Takođe, Vesić je podsetio da se radi i tunel Iriški venac dužine 3,5 kilometara, koji će biti najduži u Srbiji, a koji će ići ispod Fruške gore tako da će putovanje automobilom kroz to zaštićeno područje sa 20 minuta biti smanjeno na pet minuta, što je važno za zaštitu životne sredine.

Vesić je istakao da se u Novom Sadu nikada više nije gradilo i dodao da će se u tom gradu raditi i jedan pešačko-biciklistički most, na temeljima Mosta kraljevicha Tomislava koji je jugoslovenska vojska srušila u ratu 1941. godine.

Osim toga, naveo je da će do kraja godine biti pušten saobraćaj na brzoj pruzi od Novog Sada do Subotice, kao i da je plan da se rekonstruiše banatska pruga, od Pančeva preko Kikinde i Zrenjanina prema Subotici, dužine oko 200 kilometara.

Naveo je da je za to završen projekat i dodao da je plan da se rekonstruiše i pruga Sombor-Vrbas, dužine 53 kilometra, za šta je takođe projekat već urađen, kao i pruga Subotica-Sombor-Bogojevo-Sajlovo-Novi Sad.

“Idemo u rekonstrukciju skoro 400 kilometara pruga u Vojvodini koja se nikada više i bolje nije infrastrukturno razvijala”, rekao je Vesić.

Između ostalog, naveo je da će biti izgrađen most koji povezuje Belu crkvu i Braničevo čime će, dodao je, biti povezani južni Banat i Braničevo.

“Omogućićemo Ruminima da mogu da dolaze da posećuju tvrđavu Ram i citav Braničevski okrug i konačno ćemo početi da razvijamo južni Banat”, rekao je Vesić.

Pomenuo je da se trenutno radi obilaznica oko Kragujevca, dužine 22,5 kilometara.

“Mi ćemo produžiti tu brzu saobraćajnicu do Mrčajevaca koja će se tu spajati sa autoputem ‘Miloš Veliki’ tako da će sa tog autoputa, preko Mrčajevaca, direktno moći da se dođe do Kragujevca”, rekao je Vesić i dodao da će to biti veza između autoputa “Miloš Veliki” i autoputa “Beograd-Niš”.

Između ostalog, Vesić je naveo da će do oktobra ove godine biti pušten saobraćaj na autoputu “Miloš Veliki”, do Požege, čime će taj autoput biti završen.

Dodao je da će se od Požege raditi dva autoputa - jedan do Boljara, odnosno granice sa Crnom Gorom, kao i 31 kilometar puta od Požege do Mačkata, a kasnije i do Kotromana.

“Time ćemo čitavu zapadnu Srbiju uvezati kroz mrežu atuoputeva i brzih saobrahajnica”, rekao je Vesić i dodao da će se, na predlog predsednika Srbije Aleksandra Vučića, raditi i brza saobraćajnica od Nove Varoši prema Dugoj Poljani.