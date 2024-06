ŠTA VI MISLITE?! DA LI SU AMAZONKE ZAISTA POSTOJALE? Nova arheološka otkrića donela iznenađujući odgovor (FOTO)

Amazonke, ratnice iz grčke mitologije, možda su zaista postojale. Arheolozi su pronašli grobove žena sa oružjem.

Da li se iza mita zaista krije istina? Žene-ratnice, koje jašu konje i vešto barataju lukom i strelom, a koje su se borile i lovile isto kao i muškarci, dugo su bile obavijene mitovima. Međutim, arheolozi otkrivaju sve više dokaza da su Amazonke, zaista postojale.



Tokom arheoloških iskopavanja grobova iz bronzanog doba u Azerbejdžanu pronađeni su vrhovi strela, bronzani bodeži i buzdovani sa skeletnim ostacima žena. Arheolozi veruju da su iskopali grobove čuvenih ratnica Amazonki, piše portal Sve o arheologiji.

Archaeological finds in Azerbaijan point to existence of legendary Amazon warrior women...



More information: https://t.co/eN29ExjOdV#archaeology #archaeologynews #Amazon #amazonwoman pic.twitter.com/s4fK9t89gx