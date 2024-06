U periodu od samo dva sata u bolnicu su primljena dva deteta koja su progutala novčiće - jedno od 16 meseci i drugo od 5 godina.

Nije retka pojava da se ovako nešto dešava, jer deca često zbog nepažnje progutaju novčiće, sunđere, baterije.

Ugledni pedijatar dr Saša Milićević objasnio je roditeljima šta odmah treba učiniti i preduzeti kao prvu pomoć do dolaska lekara.

Objasnio je da treba odmah reagovati ako dete počne da kašlje i poplavi - prvo što treba učiniti jeste obrnuti ga naglavačke i udarati ga malo između plećkica da predmet ispadne napolje. Što pre pozvati lekara, ali je prva pomoć najvažnija.

- Od dece uvek to možemo da očekujemo, često to ne možemo odmah ni da primetimo. Ukoliko dete proguta neki veći predmet to može da zapuši gornje disajne puteve, dete će početi iznenada da kašlje, poplaveće, počeće otežano da diše i tada je najvažnije to dete okrenuti naglavačke i držati u tom položaju i udariti između plećkica- rekao je u Novom jutru dr Saša Milićević pedijatar.

On je u Novom jutru kazao i da deca često progutaju delove igračaka, posebno ako im rastu zubići pa ih tako češkaju, a problem nastaje ako im je predmet u ustima a naglo ustanu ili ih neko uplaši pa naprave udisaj i tako predmet uđe u disajne puteve.

Dr Milićević je rekao i da se dešava da deca progutaju baterije one manje koje lako skliznu a opasno je ako odu u organe za varenje jer mogu da naprave opasan hemijski proces. Najvažnije je, veli on, prepoznati na vreme šta je posredi i odmah pozvati lekara.

Kao savet roditeljima naglašava da deca moraju stalno da se drže na oku ali i da pored sveg nadzora mogu da se dese i najneobičnije stvari jer kad se roditelj okrene i na sekund nešto može da se desi.

Kazao je i da roditelji treba van dohvata deteta da sklone sve sitno od hrane poput badema, lešnika, kikirikija...