PRIPREMATE DETE ZA MATURU? Evo koje su cene privatnih časova - POLAGANJE SAMO ŠTO NIJE!

Osmaci su završili sa nastavom, a u školama je u toku priprema za malu maturu koja je zakazana 17, 18. i 19. juna. Sve škole imaju zakonsku obavezu da organizuju minimum deset časova pripremne nastave za predmete koji se polažu. Neki nastavnici su sa pripremom počeli još u aprilu i maju, tako da ovih dana finalizuju obnavljanje gradiva sa đacima.

Ne organizuje se priprema za završni ispit samo u školama. Mnoge opštine, posebno u Beogradu, već godinama unazad organizuju besplatne časove iz matematike, srpskog, istorije, geografije, fizike, hemije i biologije za male maturante. Obično se to realizuje tokom maja, te su zainteresovani đaci i tu mogli da se uključe. Za one koji se trude i žele da rade, postoje i brojne onlajn platforme, gde mogu da vežbaju zadatke. Jedna od njih je eVežbaonica u okviru portala Mojasrednjaškola. Ima i roditelja koji plaćaju privatne časove kako bi se dete pripremilo za testiranje. I tu su cene različne, zavisno od toga da li su časovi grupni ili individualni. Cene se kreću od 1.000 do 2.000 dinara.

Osmaci na maloj maturi rade tri testa. Prvog dana, 17. juna, je test iz srpskog jezika, drugog test iz matematike, a trećeg test iz predmeta po izboru. Za treći test morali su da se opredele za jedan od pet ponuđenih predmeta - istorije, geografije, fizike, hemije, biologije. Svi osmaci moraju da polažu malu maturu, jer tek posle izlaska na završni ispit smatra se da je učenik završio osnovnu školu. Osvojeni broj bodova na maloj maturim, ali i uspeh iz škole važni su kako bi se upisao u željenu srednju školu.



Različit odziv učenika

Milan Krstić, direktor OŠ "Pavle Savić" iz Mirijeva kaže da je u toku pripremna nastava iz predmeta koji se polažu na maloj maturi. U martu je takođe održana proba male mature koja je pokazala koje oblasti predstavljaju problem osnovcima.

"Ima nastavnika koji su počeli sa pripremom i ranije tokom drugog polugodišta. Oni sada finalizuju sa pripremama. Odziv učenika je različit- neki dolaze na pripremu, neki ne. Proba male mature koja je bila u martu pokazala je gde učenicima 'škripi' sa znanjem i onda nastavnici intenzivnije rade sa njima na tim oblastima", kaže Krstić.

Zakonska je obaveza nastavnika da održe po 10 časova pripremne nastave za predmete koji se polažu na maloj maturi - srpski, matematika, fizika, biologija, hemija, istorija, geografija. Nastavnicima je ostavljeno da sami organizuju pripremu, ali tako da se časovi iz različitih predmeta ne poklapaju. Većina nastavnika ostavila je da pripremu za malu maturu realizuje dve nedelje pred testiranje.

"Raspored pripremne nastave je okačen na oglasnoj tabli u škoi, a deca se obaveštavaju i preko odeljenskih starešina. Važno je samo da se časovi ne poklapaju, da učenici idu na pripremnu nastavu iz sva tri predmeta koje polažu", dodao je on.

Priprema mora da se realizuje

Direktorka Osnovne škole Branko Radičević na Novom Beogradu Suzana Lipić kaže da je pripremna nastava sastavni deo u godišnjem planu i mora da se realizuje. Zapravo, nastavnici su u obavezi da je održe, ali ona nije obavezna za učenike. Ostavljeno im je da sami odluče da li će da dolaze ili ne. U OŠ Branko Radičević 50 odsto osmaka dolazi da u školi utvrdi gradivo, pita nastavnika ukoliko ima još nekih nejasnoća.

"Ima i onih učenika koji samo dođu do škole zbog roditelja, viđamo ih na hodnicima, ali ne ulaze na časove. Osim u školi i opština Novi Beograd je organizovala pripremnu nastavu. Oni su to realizovali tokom maja. Dakle, učenici imaju mnogo mogućnosti da rade", navela je Lipić za Euronews Srbija.

Svi osmaci su u obavezi da izađu na malu maturu. Tek nakon urađena sva tri testa, smatra se da su završili osnovnu školu. Niko ne može da "padne" na maloj maturi, ali je ostvareni broj bodova važan za upis u srednju školu. Zapravo, važan je za učenike koji upisuju državnu srednju školu, ali ne i za one koji upisuju privatnu srednju školu. A takvih je sve više u Beogradu.

