Saveti za roditelje i đake: Ove 4 stvari obavezno uradite pred polaganje male mature

Sa 24 sata zakašnjenja, zbog odluke Ministarstva prosvete o odlaganju, sutra će startovati završni ispit za osmake. Mala matura uvek predstavlja stres kako za đake, tako i za roditelje. Ipak, to ni ne čudi, s obzirom na to da osmaci 18, 19. i 20. juna odlučuju o svojoj budućnosti i upisu srednje škole.

Polaganje male mature počinje sutra ispitom iz srpskog jezika.Iako stres i pritisak pred malu maturu osećaju podjednako deca i roditelji, psiholozi savetuju da dan pred polaganje deca ne bi trebalo previše da se opterećuju gradivom, ali ni učenjem. To ne znači da treba da puste "mozak na pašu", ali ne znači ni da treba da se preforsiraju pred najbitnije dane u godini.

Dan pred maturu trebalo bi posvetiti odmoru i pregledanju zbirki zadataka, ali ne i intenzivnom učenju.

Kako savetuje Marica Živković psiholog i porodični psihoterapeut, đaci treba da učestvuju u opuštajućim aktivnostima poput:

šetnji

druženja

slušanja muzike

vežbi disanja

Prema mišljenju psihoterapeuta, ovo su aktivnosti koje će pomoći da se deca smire tokom ispita, a bitno je upražnjavati ih dan ranije.

Kako da ne zablokirate na testu

Iako se mali maturanti za prvi od brojnih životnih ispita pripremaju već od početka drugog polugodišta, situacija je sada došla do usijanja. Zbog pritiska koji osećaju od okoline lako se može desiti deca da na testovima zablokiraju i da zbog treme i straha ne urade ama baš ništa.

Nisu samo deca ta koja strahuju od rezultata i poena koje će osvojiti prilikom polaganja male mature. Neretko su roditelji ti koji sopstvene frustracije i ambicije prelivaju na decu.

Međutim, postoje načini kako staloženo i smireno pristupiti ovakvim situacijama, smanjiti strah i tremu deci kako bi uspešno uradili testove na maloj maturi.

Roditeljski pristup ključan

Uoči završnog ispita, roditelji su ti koji često više paniče od dece zbog brige da li će sve proći kako treba i da li će deca upisati željenu školu.

- Roditeljska očekivanja od dece često prevazilaze njihove stvarne mogućnosti, što stvara ogroman pritisak na male maturante. Važno je da u ovom trenutku deca shvate da je ovo još jedan u nizu ispita koji ne bi trebalo da posmatraju kao jedini pred njima. Jer kad im se tako postave stvari na njima je zaista ogroman pritisak. To je onda to ono apsolutističko uverenje do koga ne sme da dođe - rekla je za "Blic" Živković.

Saveti za roditelje:

Pomozite svom detetu, ohrabrujte ga, ali nemojte unositi preteranu nervozu

Nemojte da gasite internet u stanu, sakrivate tablete i mobilne telefone, važno je naći balans između učenja i relaksacije tokom dana

Vikend neka posluži za psihološko opuštanje

Napravite spisak svega što mu je potrebno za ispit, od đačke knjižice, identifikacionog broja, do olovke i lenjira

Pokušajte i pre testova opušteno da razgovarate o željenim srednjim školama i smerovima, bez nametanja vašeg mišljenja

Ishrana pred polaganje završnog ispita

Deci se pred ove važne dane preporučuje se unos svežeg voća i povrća, kao i drugih hranjivih namirnica koje podržavaju funkciju mozga.

Zbog toga je bitno da pred ispit deca jedu što više svežeg povrća i voća, i namirnice koje su bogate omega-3 masnim kiselinama:

Voće (crna ribizla, borovnica, kupina, malina, jagoda, jabuka)

Cvekla

Žumance

Pomorandža

Riba (skuša, haringa, sardina, sardela, tuna, losos)

Koštunjavo voće (orah, lešnik, kikiriki, badem, indijski orah)

Crna čokolada

Ponavljanje gradiva

Psihoterapeutkinja Živković napominje da roditelji neposredno pred malu maturu nikako ne forsiraju decu da uče novo gradivo!

Ona savetuje roditelje da povedu računa o tome da deca, ponavljaju i uvežbavaju već naučeno kako bi utvrdili gradivo.

Preporučuje da se deca fokusiraju na ponavljanje već poznatog gradiva, posebno iz zbirki testova za malu maturu koje su im dostupne.

Obavezno se naspavajte!

Kvalitetan san od osam sati gotovo je podjednako važan kao i samo učenje. Proces sna ima ključnu ulogu za dugoročno pamćenje, dok nedostatak negativno utiče na pažnju koja je neophodna za efektivno učenje i rešavanje testova.



Šta uraditi na dan polaganja male mature

Na sam dan male mature savet je da se dete dobro naspava, i da pođe što je moguće rasterećeno uz podršku najbližih. Pre nego što se krene na test, trebalo bi da proveri da li je sva dokumentacija za polaganje spremna.

Za polaganje potrebno je poneti svakako đačku knjižicu, od pribora, grafitnu olovku, hemijsku koja piše plavom bojom, gumicu za brisanje, a za polaganje matematike biće vam potrebni i lenjir, trougao i šestar.

Takođe, na završnom ispitu nije dozvoljeno korišćenje mobilnih telefona, pametnih satova, kalkulatora, beležaka, papira, niti drugih materijala koji ne spadaju u propisan pribor za ispit.

Na stolu, osim pribora, možete imati flašicu vode, koja vam se obavezno savetuje.

Kako će izgledati testovi

Polaganje male mature traje tri dana, od 18. do 20. juna, a svi testovi moraju da sadrže zadatke na sva tri nivoa - osnovnom, srednjem i naprednom.

Osmaci će sutra raditi test znanja iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, dan kasnije rešavaće test iz matematike, dok će u četvrtak, 20. juna, polagati izborni predmet.

Od prošle godine, novina je što đaci umesto kombinovanog testa polažu predmet po izboru, a mogli su da se opredele između biologije, istorije, geografije, fizike i hemije.

Najveći broj učenika opredelio se da polaže geografiju, zatim biologiju, istoriju, hemiju i fiziku.

Svi ispiti počinjaće u 9.00 i trajaće do 11 sati.

Đaci na raspolaganju imaju 120 minuta, a ne smeju napuštati prostoriju u kojoj se polaže u prvih 45 minuta, kao ni poslednjih 15 minuta.

Kalendar male mature

S obzirom na to da je polaganje male mature pomereno za jedan dan, celokupan kalendar aktivnosti pomera se za jedan dan:

18. jun: Završni ispit – test iz srpskog jezika

19. jun: Završni ispit – test iz matematike

20. jun: Završni ispit – test iz izbornog predmeta

22. jun: Preliminarni rezultati male mature

22. jun: Prijem prigovora na preliminarne rezultate

25. jun: Konačni rezultati male mature

26-27. jun: Popunjavanje lista želja za upis

29. jun: Objavljivanje konačne liste želja učenika

2. jul: Objavljivanje raspodele đaka po školama

Autor: Dubravka Bošković