AKO NE PONESETE U GRČKU SVE ŠTO ŽELITE, OVAKO ĆETE PROĆI: Detaljan spisak stvari koje je treba nabaviti

Pre polaska na letovanje u nekom od grčkih letovališta uvek je dilema šta poneti. Možda niste stigli da kupite novi kupaći, ili peškir i asuru za plažu, nove papuče....

O tome je brinula i Vranjanka Verica Spasić. Ona kaže da je briga bila bespotrebna.

- Kasno smo odlučili da krenemo na letovanje van sezone. Suprug je dobio godišnji odmor neplanirano i nije bilo mnogo vremena za pripremu - ističe Vranjanka. Ona kaže da im je Grčka najbliža destinacija pa je odluka gde letovati doneta 'ekspresno'.

- Pošla sam na more sa starim kupaćim kostimom, ali sam se potajno nadala da ću u Grčkoj kupiti novi kao i papuče za plažu - navodi za Kurir Verica.

Već drugog dana letovanja krenula je po povratku sa plaže u trgovinu. I gle čuda..

- Prezadovoljna sam. Kupaći sam platila 12 i po evra. Izbor je veliki, a cene se kreću od 10 do 15 evra za pristojan moderan kupaći kostim. Papuče sam platila pet eura, i to jako pristojne. Cena im je od 5 do 12 evra. Pogledali smo i ostale cene peškira, suncobrana, asura za plažu. Peškir je od tri i po do 6 evra. Asura od jedan i po do sedam i po evra. Suncobrani se mogu naći po ceni od tri i po do šest evra - objašnjava Verica.

Ona kaže da i u Vranju ne bi mogla jeftinije da prođe. Napominje da i sa prehrambenim proizvodim a turisti mogu kalkulisati po izboru, jer su cene 'rastegljive'.

- Giros je od tri i po do četiri evra. Lubenica 80 centi kilogram. Paradajz je 1,2 evra koliko su nektarine i breskve. Hleb je od 1,2 do 2,5 evra. Pica margarita velika je 9 evra. U restoranu možete naručiti i porciju kuvanog jela po ceni od 6 do 11 i po evra. Pronašli smo prelepu marmeladu od kajsije za 1,98 evra u tamošnjem marketu. Pakovanje vode od šest flaša od 1,5 l je od 1,5 do 1,8 evra. Po flaši van pakovanja je 50 centi. Kugla sladoleda i mlečnog i voćnog je od 1,5 do dva evra. Kugla je ogromna izbor veliki - iscrpna je u navođenju cena sagovornica Kurira.

I ono što je takođe bitno kaže Verica, na uređenoj plaži iznajmljivanje dve ležaljke sa suncobranom uz kafu i vodu od 0,5 l je 8 do 10 evra, u zavisnosti od kafića na plaži.

- Sve u svemu dobro prolazimo iako smo na letovanje krenuli poluspremni - kaže na kraju Verica Spasić iz Vranja.

