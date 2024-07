Misterija oko nestanka farmaceuta iz Niša! Meštani ubeđeni da nije na Suvoj planini

Prošlo je mesec dana otkada se farmaceutu iz Niša Milanu Đorđeviću (41) izgubio svaki trag.

Nestao je 10. juna na Suvoj planini a stanovnici sela kroz koje je Đorđević prošao pre nego što je parkirao službeno vozilo na izletištu Bojanine vode ubeđeni su da nije na planini.

Meštani Jelašnice, Čukljenika, Gornje i Donje Studene veruju da mladi Nišlija nije izvršio samoubistvo već da je svojevoljno ili pod nečijim pritiskom otišao sa planine.

Dušica Milić iz Jelašnice kaže da bi se do sada sigurno pronašao deo Milanove odeće ili njegova obuća da mu se na Suvoj planini nešto loše dogodilo.

- Bila je baš velika potraga za njim, mnogo je ljudi pretraživalo planinu i ništa nisu našli. Bili su uključeni i psi tragači. Oni bi sigurno nanjušili neki trag, našli bi odeću, cipele, bilo šta, a ničega nema. Tamo nema vode pa ne može da se udavi. Ljudi svašta pričaju, misle da ga je neko oteo jer čovek nije piksla ili kutija cigareta pa tek tako da nestane. Strašno je da ne mogu da pronađu ni njega, ni onu devojčicu što je nestala u Boru. Šta se to dešava, nikome nije jasno - rekla je Milić.

Biserka Ilić kađe da se svi ljudi pitaju da li je Milan ostavio neku poruku svojima u telefonu ili u kolima, pre nego što ih je parkirao na Bojaninim vodama.

- Kažete nema poruke. Neverovatno je to što se desilo. Neverovatno je da čovek, naročito tako mlad čovek nestane i da ne može da se pronađe toliko dugo. Policija je kod nas u selu pretražila sve napuštene vikendice, a pregledali su ih i u Čukljeniku i u Gornjoj i Donjoj Studeni, ali nikakav trag nisu pronašli - izjavila je Ilić.

Miloš Stojiljković iz Donje Studene rekao je da 99 odsto ljudi u njegovom selu veruje da je Milan otišao sa Bojaninih voda negde drugde.

- Na planini nije mogao da se izgubi. Na koju god stranu da je krenuo sišao bi u selo. Da je prešao preko planinskog venca, opet bi sišao u neko selo, samo sa druge strane planine. U početku ga je baš puno ljudi tražilo, kroz selo su stalno prolazila policijska i vozila žandarmerije, a poslednjih dana prođe tek po koje vozilo. Verovatno ga traže na drugim mestima, a ne na planini - rekao je Stojiljković.

Tijana Stajković iz Čukljenika kaže da su kamere na jednoj od kuća u tom selu usnimile Milanov automobil, ali da niko od meštana nije sa njim razgovarao.

- Mnogo ljudi stalno prolazi putem i idu na Bojanine vode, tako da ne obraćamo pažnju ko je u kolima. Ima planinara i izletnika i ima i biciklista. Neposredno nakon Milanovog nestanka stalno su prolazila policijska kola, žandarmerija, Gorska služba spašavanja. Sad vidimo po neko vozilo. Neverovatno da svi ti ljudi koji su ga tražili nisu mogli da ga pronađu. Ni traga ni glasa od tako mladog čoveka, to je zaista strašno - ističe Tijana.

"Nije se ubio, sam Bog zna gde je"

Marica Đorđević, Milanova majka rekla je za naš portal da se za njenim sinom i dalje traga, ali da i dalje ne znaju ništa, osim što je isključena mogućnost da je počinio samoubistvo na Suvoj planini. - Isključen je suicid, ostaje jedino da je dobrovoljno otišao ili da ga je neko čekao i odveo uz njegov dogovor, ko bi to znao. Negde je, a gde ne znamo. Sam Bog zna gde je. Samo da nam se javi da kaže da je živ, ili da neko ko zna da je živ da nam javi, pa ako je izabrao drugi put neka mu je sa srećom“, kazala je Marica. Ona je kazala da njen sin i suprug idu skoro svakog dana na Suvu planinu, mada tamo nema Milanovih tragova. Dodala je da ne znaju zbog čega se Milan uputio na planinu sam, bez opreme za planinarenje, čak i bez novčanika jer mu je i on ostao u stanu. - Ne znamo gde je bio između 12 časova prepodne i 17 časova ili 18 časova, kada je njegov automobil zapazio na parkingu jedan biciklista. Bio je u 12 časova u Jelašnici, tu ga je kamera za video nadzor usnimila, ali nije pre 17 časova otišao na Bojanine vode. To nam je biciklista potvrdio. On nam je rekao da ga je automobil prestigao otprilike u 17 časova na putu ka Bojaninim vodama. Šta se za tih pet sati dešavalo sa Milanom, gde je bio, ne znamo - naglasila je Marica. U momentu nestanka mladi farmaceut imao je na sebi tamne pantalone, belu košulju sa prugicama i bron kožne cipele. Za njim je proteklih nedelja tragalo na Suvoj planini više stotina policajaca, vatrogasaca, pripadnika Gorske službe spašavanja, šumara, rođaka i prijatelja, ali na žalost nije pronađen.