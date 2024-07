Da li su u Srbiju došle smrtonosne vrućine? Građani jedva čekaju zahlađenje koje bi moglo doći za vikend! Mnogi se pitaju koliko još mogu da izdrže?!

Proteklih dana tropske temperature prže u Srbiji, zbog čega veliki broj građana jedva čeka zahlađenje koje bi moglo doći za vikend.

Subjektivan osećaj vreline u pojedinim gradovima proteklih dana je prelazio 40 stepeni, a ni spoljna temperatura nije bilo mnogo niža.

Na društvenim mrežama moglo se videti da živa u termometrima "udara" u maksimalnih 50 stepeni, a mnogi se pitaju koliko još mogu da izdrže.

Odgovor na ovo pitanje dali su naučnici još 2010. godine. Zapravo, studije ukazuju da bi "temperatura vlažnog termometra" trebalo da iznosi 35 stepeni, pri 100 odsto vlažnosti, ili 46 stepeni pri 50 odsto vlažnosti, kako bi gornja granica bezbednosti bila uspostavljena.

Naime, preko ovih temperatura telo više ne može da se prirodno hladi znojenjem da bi se održala stabilna telesna temperatura. Preterano pregrevanje može dovesti do toplotnog udara, pa čak i smrti.

Visoka vlažnost i temperatura

Meteorolog amater Ivan Ristić objašnjava šta zapravo znače ove maksimalne vrednosti koje čovek može da izdrži.

- To znači da je spoljna temperatura 35 stepeni pri vlažnosti vazduha od 100 odsto. Kod nas proteklih dana već imate ove temperature, ali je vlažnost vazduha oko 20 odsto. Kada bi bila 100 odsto, niko ne bi mogao da izdrži - objašnjava Ristić.

Ali dešavalo se i da smo imali 100 odsto vlažnosti vazduha.

- Vlažnost vazduha je u prethodnom talasu skoro svaki dan bila oko 100 odsto. Ovih dana je bilo na 26 stepeni 50 odsto vlage. A tamo gde je bilo oko 20 stepeni je 100 odsto vlaga. A danas je na 40 stepeni 20 odsto vlage. Kod nas ako je veća temperatura onda je vlaga sve manja - objasnio je Ristić.

Zapravo ove "ubistvene" temperatura tipične su za nama daleke delove planete.

- To su vrednosti vezane za tropsku klimu i prašume, gde je baš visoka vlaga. Tamo došljaci ne mogu dugo da izdrže. To je na Ekvatoru gde svaki dan pada kiša, a temperature su visoke oko trideset stepeni - dodaje on.

A na pitanje da li se u Srbiji može desiti da doživimo "ubistvene" temperature, Ristić kaže da možemo da odahnemo.

- U Srbiji ne bi trebalo da imamo taj problem. Realno nije izvodljivo da imamo toliku vlagu pri tolikim temperaturama - objasnio je on.

Autor: Jovana Nerić