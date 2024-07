AKO PRIMATE NEMAČKU PENZIJU USKORO VAM STIŽE DODATAK! Pravo na njega imaju ove kategorije najstarijih građana

Penzije u Nemačkoj od 1. jula rastu za 4,57 odsto. Međutim, u julu će udovice, udovci i osobe smanjene zarade dobijati i dodatak na penziju do 7,5 odsto. Za one koji ispunjavaju uslove to znači da će uplata biti izvršena između 10. i 20. u mesecu.

Prema nemačkom penzionom osiguranju, dodatak će dobiti svi kojima je invalidska penzija počela između 2001. i 2018. godine, piše tportal.

Obračunava se od ličnih penzijskih bodova prikupljenih do 30.06.2024. Svi oni koji su otišli ​​u penziju od januara 2001. do juna 2014. dobiće dodatak od 7,5 odsto.

Za one koji su otišli ​​u penziju u periodu od jula 2014. do decembra 2018. godine, doplata je 4,5 odsto.

Dodatak za one koji primaju starosnu penziju

Dodatak na penziju imaju i oni koji trenutno primaju starosnu ili porodičnu penziju.

Preduslov je da ste prethodno primali invalidsku penziju. Ovo će poboljšati penzije za mnoge pogođene ljude.

Nemačko penzijsko osiguranje obavestiće u julu one koji imaju pravo na dodatak na penziju. Obaveštenje sadrži iznos doplate.

Naveden je i rok za plaćanje. Međutim, dodatak na penziju se prenosi nezavisno od isplate penzije.

Za one koji ispunjavaju uslove to znači: uplata će se vršiti između 10. i 20. u mesecu. Od decembra 2025. dodatak se više neće plaćati posebno.

Umesto toga, isplata se vrši zajedno sa penzijom. Od tog trenutka penzioneri uz penziju dobijaju dodatak u jednom iznosu.

Ljudi koji ispunjavaju uslove ne moraju ništa da rade da bi dobili dodatak. Nemačko penzijsko osiguranje će u julu posebno obavestiti sve koji imaju pravo i obavestiti ih o njihovom pravu i visini isplate.

Uz obaveštenje o usklađivanju penzije, korisnici dobijaju i poseban dopis o dodatku na penziju. Plaćanje je automatsko i nije potrebna registracija.

Autor: Dalibor Stankov