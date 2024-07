Šta nikada ne bi trebalo raditi kada grmi? Meteorolog i fizičar za Pink o superćelijskim olujama: Zabluda je da je mobilni telefon provodnik!

Kao demonstracija sirove moći prirode, oluje sa grmljavinom mogu biti neverovatan prizor. Međutim, oni su takođe ozbiljna opasnost, što rezultira stotinama povreda i brojnim smrtnim slučajevima svake godine.

Fizičar i inženjer Goran Marjanović kaže da energetski tokovi zasigurno imaju uticaj na sve što se dešava na zemlji.

- Prošli put smo rekli da može da se odredi kada će da zagrmi. Ako izborijimo do tri, grom je na kilometar, ako je na 6 brojenja, onda je na 2. To je radio i Nikola Tesla u Koloradu Springsu. Najbitnije je reći da se izbegavaju otvorene površine, vertikalne, uzvišene. Drvo je opasno... Ako smo na livadi treba da čučnemo ili legnemo poprečno od oluje. Ako smo u raskoraku možemo pretrpeti strujni udar - rekao je on.

Čučne se da smo niže od uzdignutih predmeta, nikako ispod drveta, telefonskih stubova, treba ući duboko u šumu, rekao je Marjanović.

- Ako ste kući, treba izvcući sve uređaje iz struje. Mobilni telefon je iskreno mali provodnik. Kod nas je davno doveden zakon da se menjaju stari gromobrani. Frenklinov štap takozvani... To je bila nekada zaštita. Ovi novi, rade na drugom principu, oni su veoma bezbedni i sigurni. Ljudi u urbanim sredinama su zaštićeni - priča on.

Kišobran treba da se odbaci, za svaki slučaj, dodao je Marjanović.

- Mnogo je munja, ima nekih egzotičnih pojava, to su crne munje, njih ne možemo da vidimo, a u stanju su da spale avione recimo... - priča on.

Naša nauka to ne može ni da razjasni, dodao je Marjanović.

Ima raznih loptastih munja, ona ulaze kroz prozor, dimnjake, privlače ih metalnbi predmeti, otkriva fizičar.

Ivan Ristić kaže da ako grom udari u nešto, a voda je blizu, to je loše.

- Voda je totalni provodnik, mora se izaći iz vode. Znate kako ide to. Na primer, kada udari u banderu, pored vode, opet bude problema. Ako niste opsetili razliku između mun je i sevanja, znači da ste blizu udara - priča on.

Kada ste u kolima, to je bezbedno, ali morate da budete dalje od drveta. Žena je skoro sedela u kolima, ali je grom udario u drvo, i palo je na auto - priča Ristić.

- Udar groma je smrtonosan. Ako udari direktno u vas, naravno, ali kada je pored, onda možete da preživite. Grom udara u zemlju kada ima kiše. Čim počne kiša, može da bude i groma. Vazduh ne provodi struju, ali ako padne kiša... Onda udara - rekao je Ristić.

Munje sevaju i kada nema kiše, ali su vezane samo za oblake, dodao je potom.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Ristić je za danas najavio kišu, munje i gromove u Subotici i okolini, dodajući da u sredu dolazi do svežijeg vazduha.

- Sada je sveže kada padne ispod 30 stepeni, nažalost - dodao je Ristić.

U četvrtak i petak nećemo imati tropske noći, biće prijatnije, duvaće umeren severozapadni vetar, ali za vikend ponovo idemo u tropske dane, najavio je Ristić.

Autor: Dubravka Bošković