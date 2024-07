Tehnološka šansa za Srbiju koja se pruža jednom u 100 godina! Moguće je napraviti industriju vrednu 10 milijardi evra u Srbiji

Srbija trenutno ima jedinstvenu tehnološku šansu koja se pruža jednom u 100 godina – proizvodnja LFP baterija, izjavio je Nemanja Mikać, generalni direktor i osnivač kompanije „ElevenEs“ iz Subotice, za portal Vojvodina uživo. Mi ćemo dokazati da je u Srbiji moguće napraviti industruju vrednu 10 milijardi evra rekao je Mikać u intervjuu za naš portal.

LFP (litijum-gvožđe-fosfat) baterija prvi put u Evropi napravljena je u Subotici, u kompaniji “ElevenEs”. Ova kompanija nastala je kao rezultat znatiželje njenog osnivača Nemanje Mikaća o tome kako rade baterije električnih vozila. Tokom kratkog vremena, od dve do tri godine, upornim radom mladih stručnjaka razvijena je prva LFP baterija u Evropi.

LFP baterija do sada su se proizvodile u Kini, a od pre par godina ove baterije nose i znak “made in Serbia”. Kompletan projekat je proizvod domaće pameti, a u kompaniji trenutno radi 110 ljudi iz 21 zemlje. Oko polovina zaposlenih je iz Srbije, a druga polovina dolazi iz celog sveta, što daje poseban globalni pečat ovom jedinstvenom poduhvatu na severu Srbije.

NOVE FABRIKE

– Slеdеći korak nam jе mеga fabrika (od 1 GWh) koja počinjе sa gradnjom krajеm ovе godinе, a 2026. bi započeli probnu proizvodnju, rekao je Mikać za Vojvdina uživo. – To je fabrika koja bi proizvodila baterije za par hiljada električnih automobila. Nakon toga krenuli bi sa izgradnjim gigafabrike (od 8 GWh) i za nju je planirano da se gradi u Subotici. Ta fabrika je mnogo većeg kapaciteta i ona bi bila za nekih 100.000 do 200.000 automobila, i ta faza bi trebalo da bude gotova do 2027. godine i tada mi zapravo imamo masovnu proizvodnju. Nakon toga imamo plan za dve gigafabrike od po 20 GWh svaka, ali one su planirane tek za 2030. godinu. Ako bismo realizovali sve tri gigafabrike u Srbiji i doveli kompletan lanac snabdevanja, možemo da pričamo o 5.000 novih radnih mesta i oko 5 do 6 milijardi evra prihoda, ako bi se sve relizovalo u Srbiji. Naš lanac snabdevanja bi bio oko dve do tri milijarde evra, što bi dodatno uticalo na razvoj Vojvodine i Srbije. Ukoliko bismo uspeli da dovedemo još jednog proizvođača automobila u Srbiju, onda bismo imali vrednost kompletnog lanca snabdevanja u vrednosti od 11-12 milijardi evra godišnje, i 20.000 novih radnih mesta izjavio je Nemanja Mikać za portal Vojvodina uživo.

– Vi ne možete da verujete koja je ovo tehnološka šansa. Ja to ne mogu ljudima da objasnim. Unikatna kombinacija da neka država ima i resurse i fabriku LFP baterija, to ne postoji u Evropi. Mi sada imamo tehnološku šansu, kako ja volim da kažem jednom u 100 godina, da napravimo tehnološku revoluciju u Srbiji gde bi ceo novi lanac snabdevanja postojao, gde bi smo mi imali ekonomski i tehnološki gledano ogromnu dobit rekao je Mikać.

– Što se tiče litiuma, ja to posmatram, manje više kao i vi, kao građanin, nemam nekog prevelikog znanja i uticaja na to, ali naravno da bih voleo da u Srbiji, uz poštovanje najviših ekoloških standarda to postoji, jer znam šta to donosi. Uvek kažem, neimanje i siromaštvo je najveći zagađivač na svetu, jer kada ljudi nemaju rade razne stvari i ne gledaju na životnu sredinu, već gledaju da imaju normalan život. Sa ovom tehnološkom revolucijom mogli bi da dovedemo Srbiju u top 10 tehnološki razvijenih zemalja Evrope, gde bi Srbija samim tim na mnogo višem nivou kontrolisala zagađenje i građani bi na to drugačije gledali izjavio je Mikać za portal Vojvodina uživo.

LFP BATERIJA, ŠTA JE TO?

LFP baterije predstavljaju značajan korak napred u tehnologiji skladištenja energije, nudeći brojne prednosti u poređenju sa tradicionalnim litijum-jonskim baterijama. Jedna od najistaknutijih prednosti LFP baterija je njihova sigurnost. Ove baterije su poznate po svojoj visokoj termičkoj i hemijskoj stabilnosti, što smanjuje rizik od pregrevanja i eksplozija.

Sa ekološkog aspekta, LFP baterije su prihvatljive za životnu sredinu. Za razliku od NMC baterije koje sadrže nikl-mangan-kobalt , LFP baterije ne sadrže ove toksične materijale, što ih čini ekološki prihvatljivijim opcijama.

Međutim, LFP baterije imaju manju energetsku gustoću u poređenju s nekim drugim vrstama litijum-jonskih baterija, što znači da su teže i veće za istu količinu energije.

– LFP baterije koje mi proizvodimo koriste se kod električnih automobila koji su jeftiniji, uglavnom do 50.000 evra. Pored toga, koriste se i u autobusima, kamionima, radnim mašinama, viljuškarima, rudarskoj opremi, građevinskim mašinama i svim sistemima za skladištenje energije, kao i u domaćinstvima kada se kombinuju sa solarom, rekao je Nemanja Mikać za portal Vojvodina uživo.

NEVERNE TOME

-I dalje ljudi ne veruju da je u Srbiji moguće napraviti industriju od 10 milijardi evra. Mi ćemo da dokažemo da je moguće, naravno ako bude podrške od svih donosioca odluka. I sada smo negde između, i prosto bi bilo glupo sada stati, a sa druge strane nismo još gotovi, nemamo sve te fabrike, nemamo sve te lance snabdevanja i ja se nadam da ćemo u narednih godinu dana imati neke objave koje će biti pozitivan signal u tom kontekstu, izjavio je Mikać za portal Vojvodina uživo.

