ŠTA NAS OČEKUJE U NAREDNOJ NEDELJI? Danas ponovo 'tropske vrućine', noćas osveženje i kiša, a sutra... OVO JE DETALJNA PROGNOZA!

U ponedeljak će biti oko 5°C manja vrućina tokom popodneva jer nam dolazi neznatno svežiji vazduh sa severozapada. Očekuju se duži sunčani periodi sa malo oblaka na severu.

Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 16°C do 23°C, a maksimalna od 31°C do 35°C. Uveče vedro i toplo. Temperatura u 22h od 20°C do 25°C.

Beograd: U ponedeljak malo manja vrućina i duži sunčani periodi sa malo oblaka. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 23°C, a maksimalna do 32°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 25°C.

Niš: U ponedeljak sunčano i vrućina, ali nekoliko stepeni manje u toku popodneva nego u nedelju. Vetar slab do umeren severozapadni. Minimalna temperatura 21°C, a maksimalna do 34°C. Uveče suvo.



Užički region: U ponedeljak će biti oko 5°C manja vrućina tokom popodneva nego u nedelju. Očekuju se pretežno sunčano vreme sa malo oblaka popodne. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 16°C do 19°C, a maksimalna od 32°C do 34°C. Uveče suvo. Na Zlatiboru i Tari sunčano i prijatno, oko 26°C.

VOJVODINA: U ponedeljak će biti oko 5°C manja vrućina tokom popodneva jer nam dolazi neznatno svežiji vazduh sa severozapada. Očekuju se duži sunčani periodi sa malo oblaka na severu. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 19°C do 22°C, a maksimalna od 31°C do 33°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 21°C do 24°C.

Novi Sad: U ponedeljak malo manja vrućina i sunčani periodi sa malo oblaka. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 21°C, a maksimalna do 33°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 24°C.

Subotica: U ponedeljak malo manja vrućina i sunčani periodi sa malo oblaka. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 20°C, a maksimalna do 32°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 22°C.

Vreme prekosutra: U utorak jutro relativno sveže i prijatno, a tokom dana toplo, ali bez velike vrućine. Biće pretežno sunčano. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 21°C, a maksimalna od 30°C na severu do 34°C na jugu. Uveče vedro. Temperatura u 22h od 20°C do 24°C.

Vreme od 3.-eg do 7.-og dana unapred: Od srede bi ponovo bilo sve toplije uz vrućinu koja bi potrajala najmanje do kraja iduće sedmice.

CRNA GORA: U ponedeljak vrlo toplo i znatno preko 30°C, a u dolini Zete i Morače do 40°C. Maksimalna temperatura od 31°C na severu do 40°C u Podgorici, na Žabljaku do 27°C. CG naredni dani: U utorak na severu par stepeni manja vrućina, a zatim ponovo sve toplije i jaka vrućina najmanje do kraja iduće sedmice.

Autor: Dubravka Bošković