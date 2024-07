Đurđev: Poslednju reč o iskopavanju litijuma će reći državljani Srbije i žitelji Jadra, ljudi su pametni i jasno im je koje su opasnosti ali neka im neko prvo objasni koje su to konkretne koristi za njih!

Predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev rekao je da njegova partija pozdravlja stav države u vezi sa iskopavanjem litijuma u Jadru, odnosno najavljenu javnu raspravu, a potom i referendum za građane opština u zapadnoj Srbiji, a i u celoj državi.

- Sa druge strane, svima je jasno koje su opasnosti i razmere štete po životnu sredinu zemlje, reka i vazduha, ono što mi zahtevamo je da se široj javnosti, a posebno žiteljima Jadra objasni koje su to konkretne koristi za njih od vađenja litijuma, znači li to nova radna mesta, dobijanje vlasništva u akcijama novih rudnika, koliko veće plate, kakvu i koliko bolju infrastrukturu. Takođe zahtevamo da ukoliko i dođe do vađenje, preradu i proizvodnju baterija od litijuma vrši isključivo naša država, jer mi smo stari rudarski narod, imamo sjajne stručnjake i perspektivne mlade studente, a ne da budemo nečija kolonija i da nam deca budu roblje stranaca. Znamo da nigde na svetu ne postoji srećna i bogata kolonija i ljudi koji tamo žive i rade - izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

On vidi da su se određeni episkopi, monasi i sveštenici uključili u javnu raspravu i očekuje da će se i Srpska pravoslavna crkva na najvišem nivou uključiti u javnu raspravu oko litijuma, te da je siguran da će patrijarh srpski Porfirije zauzeti stav koji je najbolji za interese naše države i naroda.

- Opozicija je još jednom pokazala da samo šteti i državi i narodu, oni koji su Rio Tinto doveli u Srbiju, koji su sve što su mogli prodali strancima od 2000. do 2012. godine, sada glume nekakve zaštitnike naroda kog su brutalno pljačkali. Njihov najveći ekološki ,,uspeh" je što su zakatančili skoro sve fabrike u Srbiji, tako da je u njihovo vreme važila parola nema fabrika - nema ni zagađenja - objasnio je Đurđev.

Predsednik Srpske lige dodao je da je bogatstvo prirodnim resursima naše zemlje znak da je ona od Boga blagoslovena kao mučenička i stradalna.

- Svaki metar zemlje u Jadru natopljen je krvlju naših predaka srpskih heroja koji su najpre oterali Turke, a potom se dva puta uspešno odbranili od nemačkog okupatora. To je samo jedan od razloga zašto potomci tih heroja iz Jadra i Podrinja danas zaslužuju najveće moguće poštovanje i razumevanje od svoje države - zaključio je Đurđev.

Autor: P. J.