PREŽIVELI SMO DRUGI NAJTOPLIJI JUL U ISTORIJI MERENJA: Izmerena i dva najvrelija dana - A KAKAV NAS TEK AVGUST ČEKA...

Danas nam stiže Lucifer i zastrašujući toplotni talas

Prošli mesec bio je drugi najtopliji jul u istoriji merenja, čime je prekinut period od 13 meseci tokom kojeg je svaki mesec bio najtopliji, što je delimično bilo uzrokovano globalnim zagrevanjem usled klimatske pojave El Ninjo, saopštio je danas Kopernikusov servis za klimatske promene Evropske unije.

Prema mesečnom izveštaju Kopernikusa, jul je bio 1,48 stepeni Celzijusa iznad predindustrijskog nivoa iz perioda 1850-1990, dok je poslednjih 12 meseci bilo 1,64 stepena iznad predindustrijskog proseka zbog klimatskih promena.

U julu ove godine takođe su zabeležena dva najtoplija dana u istoriji merenja.

Kopernikus pripisuje visoke temperature u velikoj meri emisiji gasova staklene bašte iz industrija koje koriste fosilna goriva i navodi da su okeani, koji obično nisu pogođeni El Ninjom, zabeležili neuobičajeno povećanje temperatura.

“Ovaj El Ninjo je završen, ali magnituda globalnih porasta temperaturag generalno je prilično slična onoj od pre godinu dana. Još nismo završili sa rekordima temperatura koji uzrokuju toplotalne talase... Znamo da je ovaj dugoročni trend zagrevanja povezan sa ljudskim uticajem na klimu", rekao je za Rojters Žilijen Nikolas, ekspert za klimu iz Kopernikusa.

Temperatura blizu ili ispod proseka zabeležena je u severozapadnoj Evropi, zapadnom Antarktiku, delovima Sjedinjenih Američkih Država, Južnoj Americi i Australiji.

Jul 2024. godine bio je takođe vlažniji od proseka u severnoj Evropi i jugoistočnoj Turskoj.

RHMZ upozorava da od danas počinje novi toplotni talas koji će doneti temperature u četvrtak i petak od 32 do 35 stepeni, za vikend i u ponedeljak od 32 do 37, a od narednog utorka od 35 do 40 stepeni.

Meteorolog Ivan Ristić najavio je priliv toplog vazduha i za "Blic" rekao da od srede, odnosno od danas, sledi niz dana sa porastom temperature, ne samo u Srbiji, već u većem delu Evrope, i da oko sredine avgusta očekuje pik toplotnog talasa sa maksimumom od 37, ponegde i do 40 stepeni Celzijusa. Veći deo sledeće nedelje biće od 36 do 40 stepeni u celoj Srbiji.

- Pred Preobraženje postoje naznake za blago osveženje, ali će se toplo vreme nastaviti uz tropske noći i dnevne maksimume od preko 35 stepeni, oko 37 do 40 stepeni. Nama se približava toplotni talas "Lucifer" koji će povećati temperature za 8 do 10 stepeni – kaže Ristić.

Očekuje da bude toplo kao u julu, ali napominje da postoje izgledi novi toplotni talas bude još topliji talas i da ponegde živa u termometru ode i na više od 40 stepeni, a i pad temperature u drugoj polovini avgusta neće biti drastičan.

Autor: Dubravka Bošković