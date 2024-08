35 STEPENI VEĆ U 10 SATI! U ova tri grada u Srbiji prženje od ranog jutra, zabeležene nestvarne temperature (FOTO)

Toplotni talas u Srbiji je u jeku. Najviše dnevne temperature dostizaće i do 41 stepen, dok će subjektivni osećaj biti da je još vrelije. Već u 10 sati ovog jutra izmerena je temperatura od vrtoglavih 35 stepeni!

Prema zvaničnim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) najviša temperatura u 10 ujutru izmerena u je Beogradu, Somboru i Novom Sadu - 35 stepeni.

Temperature u 10 sati.

Stepen manje zabeležen je u Zrenjaninu i Kikindi.

Trenutno je najprijatnije na Kopaoniku, u Požegi i Sjenici sa 23 stepena.

Meteorolozi očekuju da će temperatura u najtoplijem delu dana danas oboriti rekord u pojedinim gradovima, a Ivan Ristić je juče najavio da će Srbija danas biti najtoplija zemlja u Evropi.

Maksimalne dnevne temperature do +41 stepen Celzijusa

RHMZ upozorava na jak toplotni talas na području Srbije u toku cele sedmice, od 12. do 18. avgusta, sa 35 do 41 stepen Celzijusa.

U Beogradu se očekuje da u istom periodu bude veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 37 do 39 stepeni.

Očekuju se i tropske noći sa minimalnim temperaturama od 23 do 26 stepeni.

Meteoalarm za Srbiju za 13. avgust

Cela Srbija danas će biti pod najvišim stepenom upozorenja, „crvenim“ meteoalarmom.

Ekstremno visoke temperature vazduha tako očekuju su svim regionim

Autor: Dalibor Stankov