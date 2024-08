EVO KADA NAS OČEKUJE OSVEŽENJE: Objavljena prognoza do kraja avgusta - 'Toga nema ni na vidiku'

Do nedelje topli talas, a onda kratkotrajno, ali jače osveženje, najavljuje Marko Čubrilo, meteorolog amater, čije prognoze prati ceo region.

Za celu Srbiju na snazi je crveni meteoalarm, a kako je Čubrilo istakao u prognozi za naredne dane, do drugog dana vikenda biće veoma toplo, zatim destabilizacija uz grmljavinske pljuskove i moguće nepogode. Od nedelje kratkotrajno, ali jače osveženje, a od 24. avgusta ponovo toplo. Osetnije pogoršanje uz zahlađenje i obilniju kišu moguće tek početkom septembra.- Narednih dana pretežno sunčano i veoma toplo.

Od srede će se atmosfera malo destablizovati te će nad planinskim delovima regiona i na krajnjem severozapadu biti moguća pojava lokalnih grmljavinskih pljuskova ili izolovanih nepogoda, ali će se nad većim delom regiona zadraži suvo. Ostaće veoma toplo vreme uz maksimume od +32 do +40 stepeni Celzijusa, dok će noćni minimumi biti u intervalu od +16 do +26 stepeni Celzijusa. Vetar će osim u zoni pljuskova biti vrlo slab.

- Neko jače osveženje uz potencijalno obilniju kišu nije na vidiku bilo kog pouzdanijeg numeričkog modela, osim na mesečnom CFS-u koji je slabo pouzdan i on negde oko 3. 9. ima sinoptiku koji bi nam donela jače pogoršanje - navodi Čubrilo i podvlači da će narednih dana biti izuzetno toplo, a „popuštanje vrućine uz pljuskove i osveženje treba očekivati oko 19. avgusta“.

- U nedelju znatno nestabilnije uz češću pojavu grmljavinskih pljuskova i lokalnih vremenskih nepogoda. Vetar u okretanju na severozapadni i u zoni nestabilnosti nakratko može biti olujan. Dnevni maksimum u nedelju od +26 na severozapadu do oko +33 na jugu regiona. Početkom sledeće nedelje, posebno u ponedeljak i dalje nestabilno uz dalje osveženje, te bi se maksimumi mogli kretati od +18 do +27 stepeni Celzijusa, dok bi noći postale znatno svežije.

- Osveženje bi potrajalo do oko 24. 8, nakon čega bi ponovo otoplilo, te bi dnevni maksimumi prelazili +30 stepeni Celzijusa.

Prenosimo vam Čubrilovu prognozu do kraja avgusta.

Autor: Dalibor Stankov