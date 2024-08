Najnovije oglašavanje RHMZ-a: Od ponedeljka oluje i blago osveženje, ali... Pakleni talas u Srbiji napokon slabi

RHMZ je napokon otkrio kada će toplotni talas početi da slabi! Nakon višednevne nesnosne vrućine, Srbiju napokon očekuje manje osvežnje, ali će se sparina, nažalost, i dalje zadržati.

"Do kraja sedmice veoma toplo sa maksimalnom temperaturom danas i sutra od 37 do 41 °C, a u nedelјu od 33 do 38 °C. U većini mesta će biti pretežno sunčano, a uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se i kratkotrajni plјuskovi sa grmlјavinom, koji će biti češći drugog dana vikenda", napisali su.

Kako najavljuju, od početka naredne nedelje vreme će biti promenlјivo i još nestabilnije uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i pojavu plјuskova i grmlјavina.

"Oni će lokalno biti izraženiji (iznad 20 mm za kratko vreme) uz grad i pojačan vetar. Maksimalna temperatura u manjem padu, ali će biti sparno i dalјe toplo - kretaće se u intervalu od 29 °C na severu i zapadu do 36 °C na jugu i istoku", kazali su.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će u Srbiji do kraja sedmice biti veoma toplo.

Danas i sutra maksimalna temperatura od 37 do 41 stepen, u nedelju od 33 do 38, a od početka sledeće sedmice od 29 do 36 stepeni Celzijusa.

U celoj zemlji danas je na snazi crveni meteo-alarm, koji označava vrlo opasno vreme.

U Beogradu do kraja sedmice veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 37 do 39 stepeni Celzijusa i uz tropske noći.

Temperatura će početkom naredne sedmice biti u manjem padu i u intervalu od 31 do 34 stepena, navodi RHMZ.

Autor: Marija Radić