Vesić pozvao domaće i strane kompanije da se jave na tender za projektovanje treće linije metroa

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da je u toku tender za projektovanje treće linije beogradskog metroa, koja će povezivati Bežaniju i Banjicu, čijom će izgradnjom metro u glavnom gradu biti kompletan.

Vesić je podsetio da su prve dve linije - linija 1 od Makiša do Mirijeva i linija 2 od Mirijeva do Zemuna i Bežanije, već počele da se grade i da će građani veoma brzo videti da počinju da se grade metro stanice, te da tender za projektovanje treće linije znači da država dugoročno planira.

Rok za podnošenje ponuda je 1. oktobar ove godine, a ministar Vesić je pozvao sve zainteresovane, domaće i strane kompanije, da se jave na tender.

"Nadam se da će učešće na javnom pozivu uzeti brojne kompanije, naravno i domaće, jer smo prve dve linije projektovali na osnovu međudržavnog sporazuma koji je potpisan pre 2012. godine sa francuskom kompanijom Ežis. Mi smo taj sporazum, koji je potpisala prethodna Vlada, poštovali i nismo ih napadali zbog toga. Za treću liniju metroa prethodna vlada nije preuzela nikakve obaveze pa smo raspisali tender za projektovanje treće linije", rekao je Vesić.

Ceo projekat izgradnje metroa u Beogradu kompletno vode i finansiraju Ministarstvo finansija i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a za praćenje izgradnje tog kapitalnog projekta zaduženi su prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali i ministar Goran Vesić.

"Vreme je za projektovanje linije 3, jer kada se završi izgradnja prve dve linije, bićemo spremni za izgradnju i treće, kako bi Beograd imao potpuni metro", naveo je minsitar.

Prema njegovim rečima, upravo projektovanje i treće linije jasno pokazuje da su sve primedbe na račun trase prve, pa i druge linije, bile nesuvisle i neosnovane.

"Oni koji su nas kritikovali nisu uzimali u obzir da beogradski metro ima tri linije, pa smo godinama slušali kako on neće povezati ovaj ili onaj deo grada sa nekim drugim.... Celina su zapravo sve tri linije, od kojih sve počinjemo da gradimo sledeće godine. Tek će posle projektovanja treće linije, svi moći da vide kako izgleda metro i koje će sve delove grada povezati. A, to što su oni mislili da jedna, prva linija metroa može da poveže ceo grad, to su samo lepe želje ljudi koji ne znaju kako se projektuje i gradi metro. Kao i onih koji su koristili metro za političarenje", rekao je Vesić.

Tender za izradu projektno – tehničke dokumentacije za liniju 3 beogradskog metroa, čija planirana dužina je oko 24 kilometara, raspisan je 10. avgusta, a vrednost je oko 25 miliona evra. Vesić je ukazao i da je metro najveći infrastrukturni projekat u 21. veku u Beogradu, kao i da radovi teku planiranom dinamikom, pa će Beograđani u 2025. i 2026. godini moći da vide izgradnju svih stanica metroa na prvoj fazi prve linije.

