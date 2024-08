'VLADA EPIDEMIJA STOMAČNIH VIRUSA' Infekcija najviše pogađa decu, pedijatri upozoravaju: U slučaju ovih simptoma - HITNO KOD LEKARA

Stomačni virusi trenutno haraju Srbijom, upozoravaju pedijatri, i dodaju da im je sada "vreme", ali i da ih ima stalno, tokom cele godine. Još uvek traje sezona letnjih odmora, a pošto se ovi virusi lako i brzo šire savet je da budete na oprezu, posebno povedete računa o higijeni i obavezno pijete probiotike.

Letnja epidemija stomačnih virusa

Letnji meseci, osim planiranih odmora donose i pojačan rizik od stomačnih virusa. Ovi virusi, koji su jednako aktivni kao i tokom zime, često se javljaju u ovom periodu, stvarajući svojevrsnu letnju epidemiju.

- Kao što su stomačni virusi aktuelni tokom zimskih meseci, oni su aktuelni tokom leta. To je određeni period kada je to jako često i to je period kada imamo svojevrsnu epidemiju stomačnih virusa kod nas - kaže za "Blic" Dejan Jonev, pedijatar.

Stručnjaci upozoravaju da je stomačni virus teško izbeći zbog njegove visoke zaraznosti, ali postoji način da se zaštitimo.

- Stomačni virusi se uvek javlja u ovom periodu, zato je pametno 10 pre odmora piti probiotik, tokom odmora i još deset dana nakon odmora. Teško je izbeći stomačni virus jer se veoma lako prenosi. Uvek savetujem roditeljima da kada se desi stomačni virus, a i kao prevencija, redovno uzimaju probiotici, to je jedina i najbolja zaštita. Važno je i piti dosta tečnosti - kaže za "Blic" Jonev.

Milićević: Cirkulišu rotavirus, adenovirus i norovirus

Pedijatar Saša Milićević izjavio je ranije u razgovoru za Tanjug da trenutno u Srbiji cirkuliše dosta stomačnih virusa, a najviše su to rotavirus, adenovirus i norovirus, čija je glavna karakteristika da su jako prenosivi.

On je naveo da stomačni virusi najviše pogađaju decu jer je imunitet dece specifičan i njihov imunološki sistem se još razvija.

- Deca i mnogo lakše prenose taj virus jer, na primer, dodiruju usta, igračke u vrtićima i na taj način donose virus kući i tako dolazi do malih porodičnih epidemija - kaže on.

Najvažnija hidratacija, antibiotik nikako

Milićević je naglasio da je lečenje stomačnih virusa jednostavno i da je najvažnije da se osoba rehidrira.

- Ako se neko razboli, najvažnije je da uzima dosta tečnosti. Probiotici su dobri i važno je mirovanje. Antibiotici tu ne pomažu, ne treba ih davati, niti pomažu, niti imaju preventivno dejstvo. Ljudi, recimo, idu na more pa se plaše da tamo ne dobiju neki virus, pa za svaki slučaj uzimaju antibiotik. To može da bude medveđa usluga, ne deluju antibiotici na to - rekao je Milićević.

On se osvrnuo i na to da su ovi virusi nekada imali svoju sezonu.

- Otprilike smo znali kada se javljaju, ali sad se ta sezona potpuno izgubila i tokom čitave godine mi zapravo imamo te stomačne viruse - rekao je on za "Tanjug".

Kada hitno kod lekara

Milićević je glasio da je dehidracija posebno opasna kod male dece ili beba, pogotovo kad su velike vrućine.

- Ako je još tu dijareja, proliv ili povraćanje, to može da bude opasno, pogotovo za bebe koje vrlo lako mogu onda da završe na infuziji - ukazao je Milićević.

Kako je naveo, stomačni virusi najčešće prođu sami po sebi, za tri do pet dana, nekada i do sedam.

- Ako osoba ima veliku malaksalost, ako ima jako izraženo povraćanje, pa to povraćanje onda sprečava da unosimo tečnost, a još ima i neko hronično oboljenje, onda treba da se jave lekaru i da primaju infuziju - rekao je Milićević.

