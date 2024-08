Ako izgubite LIČNA DOKUMENTA, spremite se da platite OVO: Detaljan cenovnik izdavanja novih, najjeftinija zdravstvena knjižica

Gubljenje dokumenata ili obaveza obnavljanja onih koji su istekli, građane može da košta i po nekoliko hiljada, naročito ako se desi da sve u isto vreme mora izvaditi.

U zavisnosti od okolnosti, brzine kojom morate da dobijete nove papire, ali i toga da li predajete zahteve za više njih istovremeno, kompletna dokumenta vas mogu koštati od 15 do 17 hiljada.

Vozačka dozvola

Za novu vozačku dozvolu moraćete da izdvojite nekoliko hiljada dinara, a iznos zavisi od razloga i okolnosti. Dozvola kojoj je istekao rok produžava se na zahtev vozača, a ovaj proces je neophodno započeti najranije 30 dana pre isteka važenja vozačke dozvole.

Uz zahtev se prilaže vozačka dozvola izdata na starom obrascu, uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila određene kategorije, važeću ličnu kartu na uvid i uplatnicu sa izmirenim troškovima.

Prema cenovniku Republičkih administrativnih taksi, naknada za produžavanje vozačke dozvole je 1.640 dinara. U ovu cenu uračunata je naknada za zahtev za izdavanje vozačke dozvole koja iznosi 330 dinara i naknada za izdavanje vozačke dozvole koja iznosi 1.310 dinara.

Ako se traži izdavanje vozačke dozvole po hitnom postupku, uz zahtev treba priložiti dokaze koji upućuju na hitnost postupka (lečenje, bolest ili smrt člana porodice, neodložno službeno putovanje ili drugi opravdani razlozi). Bez priloženog dokaza o hitnosti, potrebno je platiti taksu koja iznosi 5.000 dinara.

To znači da, ukoliko vam je ovaj dokument istekao, a iz nekog razloga ne možete da čekate da bude izrađena nova, moraćete da izdvojite preko 6 hiljada dinara.

Zdravstvena knjižica najjeftinija

Zdravstvena knjižica spada u dokumenta koja će vas najmanje koštati. Trošak izdavanja kartice zdravstvenog osiguranja koja osiguraniku stiže poštanskom dostavom iznosi 544 dinara, odlučio je Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranja (RFZO).

Zahtev je moguće podneti elektronskim putem na sajtu eUprave i pokreće se pritiskom na dugme "Pokreni uslugu". Nakon toga, potrebno je da unesete podatak o nosiocu osiguranja (LBO koji je vidljiv na staroj zdravstvenoj knjižici) i potvrdite na dugme "preuzmite podatke" nakon čega će u obrascu biti vidljivi vaši podaci.

Ukoliko želite da vam se zdravstvena kartica dostavi na kućnu adresu potrebno je da to označite na obrascu i tada sami snosite troškove poštarine. Za osigurana lica koja žele zdravstvenu karticu na jeziku nacionalne manjine, potrebno je da čekirate tu opciju na samom obrascu, odaberete jezik i upišete podatke na jeziku nacionalnih manjina.

Platne kartice - prvi korak najvažniji

Koštaće vas najviše od svih dokumenata ako ste ih izgubili (ili su ukradene) a ne blokirate ih na vreme. Zato je to prvi, obavezni, korak ukoliko ste pokradeni.

Što se tiče same izrade novih platnih kartica, to uglavnom zavisi od banke do banke, razloga zbog kog ste ostali bez kartice itd. Ukoliko se naplaćuje, cena kartica uglavnom iznosi po nekoliko stotina dinara.

Pasoš po ubrzanoj, ali skupljoj proceduri

Osnovna naknada za obrazac pasoša u redovnom postupku izdavanja iznosi 3.600 dinara. U hitnim slučajevima pak, poput primera radi potreba za hitnim lečenjem u inostranstvu, obaveštenje o smrti ili teškoj bolesti člana uže porodice, neodložnog službenog puta ili iz drugih opravdanih razloga, a uz uslov da su uz zahtev priloženi dokazi koji potvrđuju razloge hitnosti, nadležni organ je u obavezi da pasoš izda najkasnije u roku od 48 sati od trenutka podnošenja zahteva.

Bez priloženog dokaza o hitnosti, uz osnovnu naknadu za izdavanje pasoša plaća i taksa koja iznosi 5.000 dinara.

U praksi to znači da po ubrzanoj proceduri i bez dokaza o opravdanosti, izrada pasoša košta ukupno 8.600 dinara.

Ukoliko nije tzv. ubrzana procedura, na izdavanje ovog dokumenta čeka se sedam dana.

Lična karta najskuplja u jednom slučaju

Prema Zakonu o ličnoj karti predviđene su kazne za svakog ko nema važeću ličnu kartu u iznosu od 50 hiljada dinara ili 30 dana zatvora. Predviđena je i novčana kazna u iznosu od 5.000 dinara za svakog ko u propisanom roku ne vrati ličnu kartu nadležnom organu radi poništenja ili ne prijavi nestanak odnosno pronalazak lične karte, u slučaju da se to dogodi.

Ukoliko vam je ovaj dokumenta istekao, za zamenu je potrebno da na ime dve takse uplatite 928,8 na jednu uplatnicu i drugu koja košta 226 dinara. Na ovaj iznos 1.154,8 dinara. Na taj iznos je potrebno dodati i proviziju banke ili pošte te je ukupna cena koju treba platiti oko 1.200 dinara.

Nadležni organ je dužan da izda ličnu kartu najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.

Autor: Marija Radić