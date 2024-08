SLEDE NAM TRI DANA PLJUSKOVA! Najnovije upozorenje RHMZ: Na udaru ova 3 dela Srbije, kreću pljuskovi s grmljavinom

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je od sutra pljuskove koji će biti prisutni u Srbiji tri dana.

Međutim, prema najnovijem upozorenju, nepogode stižu ranije nego što je prvobitno bilo najavljeno - već danas tokom popodneva.

"Danas posle podne u Pomoravlјu, na istoku i jugoistoku Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde kratkotrajna kiša ili plјusak sa grmlјavinom", piše u najnovijoj meteorološkoj najavi na RHMZ, objavljenoj u 13.15 sati.

Inače, kako RHMZ objavljuje, i danas će biti veoma toplo sa maksimalnom temperaturom:

- u Srbiji od 33 do 38 stepeni Celzijusovih

- u Beogradu oko 36 stepeni Celzijusovih

Od utorka manji pad temperature

Od utorka se očekuje manji pad maksimalnih temperatura (najviša dnevna temperatura od 30 do 35 stepeni Celzijusovih) uz povećanje nestabilnosti, ranije je saopšteno iz RHMZ.

Upozorenje na pljuskove tokom 3 naredna dana

Sutra će biti promenlјivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, toplo i nestabilno pa se uz lokalni razvoj oblačnosti mestimično očekuju kratkotrajni plјuskovi sa grmlјavinom i prosečnom količinom padavina koja u većini mesta neće biti velika (od 5 do 10 l/m2) dok se samo na zapadu i jugozapadu Srbije izolovano mogu javiti i intenzivni plјuskovi sa količinom padavina većom od 20 l/m2 za kratko vreme.

U sredu i četvrtak (28. - 29. 08.) promenlјivo oblačno i toplo sa dužim sunčanim intervalima, a u oblastima južnije od Save i Dunava uz lokalni razvoj oblačnosti i sa kratkotrajnim plјuskovima i grmlјavinom.

Od petka do nedelјe (od 30. 08. do 01. 09.) pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 30 do 34 stepeni Celzijusovih.

Autor: Dubravka Bošković