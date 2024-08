STIŽE NOVA POMOĆ DRŽAVE! Od 1. septembra počinje isplata 20.000 dinara, a OVIH 10 opština će dobiti besplatne udžbenike!

Bliži se 1. septembar i polazak đaka u školu. Za sve roditelje ovaj mesec je jedan od najtežih u godini kada je reč o troškovima. Olakšavajuća okolnost za roditelje koji imaju đake je pomoć države koja će uskoro početi da se isplaćuje.

Svi roditelji u Beogradu čija deca ove godine kreću u školu dobiće pomoć države u iznosu od 20.000 dinara po detetu. Prijavljivanje za ovu pomoć počelo je još 22. aprila, a isplata počinje 1. septembra.

Umesto besplatnih udžbenika, dajemo priliku da se udžbenici razmene ili naslede, a svaka porodica u Beogradu dobiće 20.000 dinara po detetu, koje ide u osnovnu ili srednju školu. Nazvali smo tu odluku "đačka pomoć”. Novac će dobiti u septembru, koji je svakako najteži mesec po porodični budžet, rekao je ranije Šapić.

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Milica Đurđević Stamenkovski najavila je danas da će "Dani porodice" biti održani 7. septembra u Zrenjaninu, u Perlezu i istakala da je za 10 lokanih samouprava u Srbiji Ministarstvo obezbedilo besplatne udžbenike za učenike osnovnih škola.

- To će biti za decu od prvog do četvrtog razreda, negde i do osmog. Biće mi zadovoljstvo da učestvujem u podeli. Mislim da je ovo pravi put da se nađemo porodicama i roditeljima pred početak školske godine. Pored dece i Bogatića, udžbenike će dobiti deca iz Kule, Crvenke, Malog Crnića, Petrovca na Mlavi, Prokuplja, Osečine", dodale je ona.

Cene školskog pribora u Beogradu

Proverili smo aktuelne cene školskog pribora u Beogradu na par lokacija. Cene nisu svuda iste, ali nema drastične razlike. Sve zavisi od toga gde se odlučite za ovu školsku kupovinu.

-Komplet grafitnih olovki - 80 dinara do 130 dinara-Rezač - 50 dinara-Gumice za brisanje - 69 do 150 dinara- Drvene bojice - 330 dinara do 630 dinara- Vodene bojice - 130 dinara do 400 dinara- Velika sveska - 150 dinara- Mala sveska - 80 dinara-Ranac - 2.500 do 7.000 dinara- Pernica - 340 do 1.300 dinara u zavisnosti od veličine i toga da li je puna ili prazna

Autor: Iva Besarabić