METEOROLOG OTKRIO ŠTA NAS ČEKA U SEPTEMBRU: Sve prognoze sugerišu da ovakvu jesen nikada nismo imali!

Nakon više toplotnih iscrpljujućih talasa i iznadprosečnih temperature vazduha u Srbiji, meteorolozi su najavili da će krajem prve nedelje u septembru i u toku druge nedelje doći do promene koja donosi zahlađenje i padavine.

Prva dekada: Temperature iznad proseka i zatim sledi manji pad

Meteorolog Slobodan Sovilj, načelnik Nacionalnog centra za hidrometeorološki sistem, rane najave i upozorenja u Republičkom hidrometeorološkom zavodu (RHMZ) kaže za “Blic” da će u prvoj dekadi septembra preovlađivati suvo vreme sa sunčanim intervalima i sa temperaturama znatno iznad normale.

- Najviše vrednosti do 6. septembra biće od 31 do 36 stepeni, usled čega će na snazi biti “žuti” i “narandžasti” meteoalarm, a potom se očekuje manji pad temperatura, ali će i dalje biti toplo, od 26 do 32 stepeni Celzijusa. Od 5. do 10. septembra uz lokalni razvoj oblačnosti biće uslova i za kratkotrajne pljuskove praćene grmljavinom – kaže meteorolog Slobodan Sovilj.

Druga dekada: Padavine, vetar i letnji dani

U drugoj dekadi septembra očekuje se češći uticaj ciklona, koji će se generisati u zapadnom Sredozemlju i koji će obilne padavine uslovljavati pre svega na obalama Jadrana, kao i na zapadu regiona (Slovenija, Hrvatska, BiH), dok će u centralnim i istočnim krajevima Balkanskog poluostrva, uključujući i područje Srbije, količina padavina biti manja uz uslove za pojačan jugoistočni vetar u košavskom području.

- Tokom septembra se prognozira i oko 20 letnjih dana u nižim predelima sa temperaturom iznad 25 stepeni Celzijusa. Prosečne vrednosti maksimalne temperature biće od 25 do 27 stepeni Celzijusa, što predstavlja odstupanje od +2 stepena u odnosu na referentni period 1991 - 2020. godina – kaže Sovilj.

Treća dekada: Naoblačenja sa padavinama

Promenljivo vreme, kažu u RHMZ, očekuje se i u trećoj dekadi meseca, a zahvaljujući prolaznim naoblačenjima sa padavinama, u nižim predelima je ukupno prognozirano od 45 do 70 mm kiše za mesec dana, a na planinama lokalno i do 100 mm.

Rekordi u septembru i nastavak tropskih noći u Beogradu

-Septembarski rekordi datiraju iz davne 1946. godine. Na mernom mestu Vračar u Beogradu, 9. septembra 1946. izmereno je čak 41.8 stepen, dok je u ostatku Srbije iste godine najtoplije bilo u Dimitrovgradu, gde je 8. septembra osmotreno 42 stepeni. Iako ovi rekordi neće biti oboreni, savetujemo oprez u narednim danima, naročito između 11 i 16 časova. Tropske noći se očekuju samo u Beogradu, uz minimalne temperature oko 20 - 21 stepeni, dok će u ostalim krajevima Srbije noću biti svežije – zaključuje Slobodan Sovilj.

Sezonska prognoza za septembar 2024.

U većem delu Srbije septembar 2024., prema podacima sa sajta RHMZ, biće topliji i suvlji, a u Zapadnoj Srbiji, Mačvi i Vojvodini topliji i prosečno vlažan. Očekuje se nastavak kasnog leta u prvoj polovini septembra.

Srednja minimalna temperatura vazduha u septembru biće iznad proseka za 0.5 do 1 stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se da septembarska srednja minimalna temperatura vazduha bude oko 14.1 stepeni.

Srednja maksimalna temperatura vazduha biće visa za 1 do 2 stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i okolini srednja maksimalna temperatura biće oko 24.9 stepeni.

U većem delu Srbije mesečna suma padavina biće ispod proseka za 5 mm do 10 mm, a u zapadnoj Srbiji, Mačvi i Vojvodini zadržavaće se u granicama proseka, do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i okolini padavine će biti oko 45 mm.

Autor: Dubravka Bošković