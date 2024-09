Cene aranžmana već od 120 evra! Pink.rs istražuje: Gde je najbolje putovati do KRAJA SEPTEMBRA (VIDEO)

Septembar je mesec kada ljudi u velikoj meri i dalje putuju, kaže direktor Jute Aleksandar Seničić i navodi da su cene značajno niže.

- Grčka je aktuelna sve do kraja septembra. Jeste nešto svežije vreme, ali more će biti toplo, a najviše će odgovarati onima koji ne vole tropske temperature. Do kraja septembra će za Tursku i Grčku leteti čarter letovi, ali se završava sezona kada je reč o ostrvima u Italiji i Španiji - naveo je Seničić.

Ostaju aktuelne destinacije na severu Afrike kao što je Egipat i to će biti zanimljivo do sredine novembra, tu je i Tunis. Cene su značajno niže, osim Egipta gde je sada sezona

Kako je dodao, najpovoljnije je putovati u Grčku autobusom, i smestiti se u apartmanima.

- To su aranžamni koji nemaju konkurenciju i za smeštaj je potrebno između 120 i 150 evra za 10 dana. Tu su i grčka ostrva, Malta, Kipar, Egipat već od 400 evra. Očekujemo dobre rezultate i u septembru - rekao je Seničić.

Autor: Snežana Milovanov