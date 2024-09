NOVA PRAVILA ZA PUTOVANJE U EU OD 10. NOVEMBRA! Aleksandar Seničić detaljno o tome kako će aplikacija funkcionisati

"Ne uvode nam se vize iako liči na to. Ovo važi za sveukupno 60 zemalja. Pravila imaju dva koraka, prvi korak kreće 10. novembra."

Nova pravila za ulazak u zemlje Evropske unije donose značajne promene koje će uticati na sve putnike. Evropski sistem putnih informacija i autorizacija (ETIAS) predstavlja novi način prijavljivanja za ulazak, ali kako se on razlikuje od tradicionalnih viza? Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija, odgovorio je na ključna pitanja i praktičnim implikacijama novih pravila i detaljno objasnio kako će nova pravila pojednostaviti putovanja, ali i šta sve putnici treba da znaju pre nego što krenu na put ka zemljama EU.

- Ne uvode nam se vize iako liči na to. Ovo važi za sveukupno 60 zemalja. Pravila imaju dva koraka, prvi korak kreće 10. novembra. Ostavljamo osnovne podatke i biometrijske - rekao je Seničić.

Procedura prijavljivanja

Procedura prijavljivanja putem ETIAS aplikacije je jednostavna. Putnici će skinuti aplikaciju, napraviti profil i uneti osnovne podatke.

- Aplikacija će imati softver gde ćemo moći sami da unesemo sve podatke. On ne košta ništa. Ako putujemo, unosimo podatke gde želimo da putujemo i kada se vraćamo. To mora najmanje tri dana ranije da uradimo - kaže Aleksandar Seničić.

Jednom kada su podaci uneti u profil, kasnije je dovoljno prijaviti svaki put gde idemo i kada se vraćamo, čime se dobija potvrda.

- To služi isključivo za kontrolu boravka. Ne smemo više od 90 dana u šest meseci da boravimo u EU. Isključeni su oni sa boravištem u EU i radnom dozvolom - rekao je Seničić.

Procedura na aerodromima

Na aerodromima procedura ostaje ista, s tim da se neće udarati pečati u pasoše

- Ono što može biti potencijalan problem, to je da nam aplikacija ne dozvoli da sami unesemo svoje podatke, jer će to morati kasnije da se radi. Videćemo sve sredinom oktobra kad nam stigne aplikacija. Dakle, od 10. novembra pa do maja meseca traje prvi korak, moraćemo svako putovanje da prijavimo. Ovaj korak je uvod u ETIAS, on više nije kontrola boravka već dozvola boravka. 98 odsto ljudi neće biti odbijeno, ali uvek postoji mogućnost - dodao je.

Naknada za ovu uslugu iznosi 7 evra, a nakon dobijanja odobrenja ulaska sa QR kodom, dozvola važi tri godine.

- Moja molba je da to odmah u maju uradimo, mlađi od 18 i stariji od 70 neće plaćati takse - rekao je Seničić.

Autor: Dubravka Bošković