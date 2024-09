Danas i sutra besplatni CT pregledi širom Srbije: Očekuje se da se problem liste čekanja reši u narednim nedeljama

Tokom vikenda radiće se CT pregledi širom Srbije, a pregledaće se više od 2.300 građana, čime se kreće u rešavanje problema listi čekanja i time se pokazuje organizovanost i sposobnost našeg zdravstvenog sistema, a u čemu se pre svega krije iskrena briga za građane, izjavio je savetnik ministra zdravlja dr Nebojša Tasić.

On je za Tanjug ponovio da je rešavanje listi čekanja istorijski trenutak u zdravstvu i prvi pravac koji je apsolutno neopodan.

- To je podvukao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a istakao i ministar zdravlja Zlatibor Lončar zajedno sa direktorima zdravstvenih ustanova. Apsolutni prioritet je to da se smanje i potpuno reše liste čekanja za mnoge dijagnostičke i terapeutske procedure. Tokom vikenda radiće se skenerske dijagnostičke procedure, a biće pregledano oko 2.300 pacijenata u velikom broju zdravstvenih centara - rekao je on.

Ističe da će upravo to već za jedan vikend u određenim zdravstvenim ustanovama dovesti do toga da budu ukinute, a u ostalim i značajno smanjene liste čekanja.

- Tako da očekujemo da u narednih nekoliko nedelja ovaj problem bude skoro ili u potpunosti rešen", naveo je Tasić.

Napominje da će od 1. oktobra sve biti potpuno transparentno, odnosno da će se krenuti i u rešavanje dugačkih listi čekanja za mnogobrojne operacije kao što su ortopedske intervencije, operacije katarakte i druge.

- Građani će u realnom vremenu moći da prate koliko je neka ustanova uradila, kolike su liste čekanja, tako da ćemo se potruditi da ne samo u dijagnostičkom, već i u terapeutskom smislu naši stanovnici dobiju najkvalitetniju i najbržu zdravstvenu uslugu - naveo je savetnik ministra zdravlja.

Na pitanje jesu li zdravstvene ustanove spremne za rešavanje listi čekanja, Tasić uverava da je apsolutno sve spremno.

Dodaje da je ministar zdravlja naglasio da svi treba da funkcionišu kao celina.

- U pojedinim slučajevima postoje određeni tehnički problemi, ali upravo je i svrha sastanka rukovodioca svih zdravstvenih ustanova u Srbiji sa ministrom zdravlja bila ta da se delom identifikuju ti problemi i adekvatno pomognemo. Poenta je da svi građani na teritoriji cele Srbije dobiju maksimum i da je u pitanju jedinstveni zdravstveni sistem koji funkcioniše kao celina, kao živ organizam, gde će ukoliko je neko na bolovanju uskočiti neko drugi, pomoći će druge zdravstvene ustanove - pojasnio je on.

Naglašava da su ustanove potpuno opremljene i da imaju dovoljno kadra, a da tamo gde postoji problem, on će se ubrzano rešavati.

Tasić ukazuje na to da je krucijalno da zdravstveni radnici znaju da i država i Ministarstvo stoje uz njih i pružaju im podršku.

- Ovaj rad će biti plaćen, u skladu sa zakonom, a sa druge strane, Ministarstvo zdravlja će aktivno rešavati probleme ako se pojave. Ministar Lončar preneo je svim rukovodiocima da će država maksimalno i u potpunosti stajati uz njih. Sada je važno da oni pokažu svoje organizacione i sve druge sposobnosti, da motivišu i organizuju zdravtsvene radnike koji su zaista, pogotovo u vreme kovida, ali i danas pokazali visok stepen kompetencije i ja lično sam ponosan na svoje kolege i koleginice i apsolutno sam siguran da oni mogu da iznesu ovaj zadatak - kazao je Tasić.

Besplatni preventivni pregledi

U nedelju se nastavlja i akcija besplatnih preventivnih pregleda, a Tasić poručuje da su obe akcije ključne i goruće u zdravstvenom sistemu Srbije i da se na apsolutno odgovoran način rešavaju.

Suština prevencije, kako kaže, nije da se dođe u odmakloj fazi bolesti, već prevencija znači da se dođe na pregled čak i onda kada se pacijent oseća potpuno zdravo.

- U nedelju će biti hematološki, gastroenteorološki pregledi, takođe krvna slika i tumor markeri i merenje krvnog pritiska. To je veoma važna fotografija vašeg organizma - naglasio je on.

Poseban apel Tasić je uputio mladima, kako kaže, primarno zdravoj populaciji.

- Jako je važno da dođete i ne samo da proverite vaše zdravlje, već je preventiva aktivno bavljenje vašim zdravljem tokom celog života. Vi u tridesetim ulažete u šezdesete, sa 40 i više godina ulažete u sedamdesete. Ako korigujemo male probleme u mladosti, a korigujemo ih kada ih prepoznamo, i onda kreiramo vaš lični personalizovani plan prevencije, vi ćete biti zdravi. To je ključno - ukazao je on.

Kaže da će se prevencija sprovoditi tokom cele godine, za sve kategorije stanovništva, sa posebnim naglaskom na značaj pedijatrijskih pregleda.

- Problem počinje u detinjstvu, nažalost, kako razvijamo decu takve će posledice imati i kada je staro. Dolaze nam podaci da je sve više dece koja su gojazna, koja pate od dijabetesa, a sve je to posledica ishrane i nedovoljne fizičke aktivnosti. Moramo da edukujemo i roditelje i decu i da se bavimo njima. Prevencija ide od mladosti do kasne starosti - istakao je Tasić.

Autor: Snežana Milovanov