Blažić: Zabrana iskopavanja litijuma može da šteti građanima i budućnosti Srbije

Marko Blažić iz Centra za društvenu stabilnost izjavio je danas da je predlog izmena Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, kojim se traži zabrana istraživanja i eksploatisanja litijuma i bora, protivustavan i štetan za Srbiju.

On je za Tanjug rekao da zabrana iskopavanja litijuma i bora u Srbiji i stopiranje razvojne šanse kao što je rudarenje i projekat "Jadar", bez zvaničnih činjenica o uticaju na životnu sredinu, može da šteti građanima i budućnosti Srbije.

"Vidimo da opozicija suštinski ne želi da raspravlja o ovom zakonu, oni su prvo inicirali vanrednu sednicu, pa su zatim podneli 146 amandmana na rebalans budžeta da bi se istrošilo to vreme, pa su onda odustajali od svojih amandmana kada je već bilo kasno", naveo je on.

Blažić je istakao da je vlast ta koja želi da se razgovara o litijumu kao razvojnoj šansi za Srbiju, što su i pokazali time što su kao tačku dnevnog reda redovnog zasedanje Skupštine stavili da se glasa i raspravlja o predlogu izmena Zakona.

Na pitanje da li su građani danas bolje informisani o značaju projekata Rio Tinta ili su još više zbunjeni, Blažić je ocenio da se smanjuje "magla" koja se nadvila nad projektom "Jadar" i neznanje koje je vladalo a za koje je, smatra on, dobrim delom kriva sama kompanija Rio Tinto koja nije na vreme informisala građane.

On smatra da je veliki uticaj na otklanjanje sumnji kod ljudi imao i odlazak predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Podrinje, Loznicu, Mali Zvnornik kada je razgovarao sa građanima ovom prjektu, zajedno sa generlanim direktorom Rio Tinta.

"Kao što je predsednik i rekao i dokazao posetom Podrinju, da neće biti 'goreg advokata' od države za kompaniju Rio Tinto. Verujem da će to tako i biti, to tako i sada jeste i mislim da treba ovaj period iskoristiti da se nastave te debate, da se razrade sva pitanja koja su u nedoumici i dopustiti da konačna verzija studija bude dostavljen", poručio je on.

Ne možemo imati kompletnu studiju o tuicaju na životnu sredinu ako se ne dozvoli nastavak istraživanja u samom istražnom polju Gornjih Nedeljica, rekao je Blažić i poručio da treba dozvoliti kompaniji da nastavi istraživanja, da stručna javnost ima uvid u kompletiranu studiju i bude informisana kako bi se doneo konačan sud o tome da li će se kopati ili ne.