Upozorenje RHMZ: Očekuje se velika količina padavina, evo gde je najkritičnije

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da se na jugu i jugoistoku Srbije do kraja dana, tokom noći, kao i u subotu ujutru očekuje veća količina padavina.

Očekuje se od 20 do 40, lokalno i oko 50 mm kiše, navedeno je na sajtu RHMZ-a.

Narandžasti meteo-alarm, koji označava opasno vreme, na snazi je u Banatu, istočnoj Srbiji, jugoistočnoj Srbiji i na AP Kosovu i Metohiji.

Prognoza za sutra

U Srbiji će sutra, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti umereno do potpuno oblačno uz slab i umeren severozapadni vetar, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima.

Veća kolićina padavina očekuje se na jugu i istoku zemlje i to u jutarnjim satima, kada će još uvek duvati slab do umeren južni vetar. Najniža temperatura od 10 do 15, najviša od 14 do 20 stepeni na jugoistoku Srbije.

U Beogradu sutra umereno do potpuno oblačno uz slab i umeren severozapadni vetar, posle podne povremeno sa slabom, kratkotrajnom kišom. Najniža temperatura oko 12, najviša oko 16 stepeni Celzijusa.

Autor: Snežana Milovanov