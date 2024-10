Želim da ga nađem i da mu kažem samo jedno: Srbin traži Nišliju, proganja ga ono što se desilo pre više od 20 godina

Za izvinjenje nikad nije kasno – ovako bi se najbolje mogla opisati priča jednog Srbina koji je nakon 24 godina odlučio da potraži poznanika kog je na letovanju u Crnoj Gori isprovocirao te sa njim ušao u fizički sukob.

Kako je napisao u svojoj anonimnoj objavi na Reditu, sve počelo kao bezazlena šala između dva klinca, međutim ubrzo se šala otela kontroli. Iako su obojica imali sreće da su prošli bez ozbiljnijih povreda, ovaj događaj ostavio je snažan utisak na njega, zbog čega sada pokušava da nađe momka iz Niša i izvini mu se.

"Zdravo, voleo bih da pronađem Nišliju koji je '91 ili '92 godište koga sam pre 24 godine na moru na Zlatnoj Obali verbalno isprovocirao da me napadne, jer je radio stoj na rukama, a ja sam mu dobacio da to može bilo ko da uradi. Krenuo je na mene, onda sam se uspaničio i iz blagog skoka naboo kolenom u glavu, pomogavši se rukama o njegov potiljak, srećom pogodio sam ga u čelo, i srećom imao je refleks da spakuje bradu napred i pri padu nije opalio potiljkom o beton. Pomogao sam mu da ustane i više nije želeo da me napadne.

"Želim da ga nađem da mu se izvinim"

Bio sam klinac. Klinac koji je previše besan. To mi je narednih godina bila kul priča kako sam se odbranio od dečaka koji je bio malo stariji i jači od mene, i onda vremenom skapirao da smo i on i ja imali dosta sreće u tom okršaju.

Da, u celoj priči želim da ga nađem da mu se izvinim za to što sam uradio. Nije bilo OK. Ne znam kako se zove, niti kako izgleda, zakleo bih se da je iz Niša, i da je '91 ili '92 godište. Ako nekome ova priča iz njegovog ugla zvuči poznato neka nas prespoji moliću", napisao je on.

Iako su male šanse da momak svog poznanika pronađe, važno je ponoviti da u životu za mnoge stvari, posebno za ono "izvini", nikada nije kasno.

Autor: Marija Radić