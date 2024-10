'USRED SAM URAGANA NA FLORIDI!' Stefan iz Priboja trenutno je na najopasnijem mestu na svetu: Ovo je katastrofa (FOTO)

Nezapamćena apokalipsa pogodila je područje Floride, a sam državni vrh pozvao je sve građane da se evakuišu. U centru katastrofe, nalazi se i Stefan Srbljanović iz Priboja, doktorand političkih nauka koji je na istraživačkom radu u toku kampanje za predsedničke izbore.

"Uragan je najbrže rastući ikad, spada u red najjače kategorije. Najveća brzina izmerena NASA satelitima i avionima je 204 milje, sto je oko 330 km/h. Očekuju se poplave visine do 15 fita, što je oko od četiri do šest metara", kaže on i nastavlja:

"Lako može da poplavi stanove na prvom spratu u udarnoj A kategoriji. Postoje naznake da se formira i novi uragan odmah nakon ovoga. Specifično je da je ovo treći uragan za svega dva meseca, posle razornog uragana Helena koji je odneo preko 200 života", rekao je Stefan za RINU.

On dodaje da je pričinjena ogromna materijalna šteta, a da se ljudi po ko zna koji put evakuišu. U ponedeljak su otvorena skloništa, a prema Stefanovim rečima, ljudi stavljaju metalne štitnike na prozore, kao i džakove sa peskom za zaštitu od poplava.

"Istog dana došlo je do nestašice benzina, samo u našem okrugu nestalo je goriva na 34 benzinske stanice, mada ga opet ima koliko toliko. U ponedeljak su bile nestvarne gužve i redovi u prodavnicama za vodu, toalet papir, agregate... neke radnje već u ponedeljak su zatvorene, neke juče. Sada je sve zatvoreno, putevi prazni, osim ovih na severu što su zakrčeni od gužve, aerodromi zatvoreni, baš opsadna situacija doslovce. Područje udara, obavezne i preporučene evakuacione zone, obuhvata oko šest miliona stanovnika", dodaje Stefan

On ističe da je na autoputu ka severu i unutrašnjosti SAD ogromna gužva, ljudi pokušavaju da beže, a prilikom napuštanja Floride nestalo im je goriva. Angažovano je 8.000 pripadnika nacionalne garde angažovano.

"Naše stanovništvo bezbedno, sa naših prostora, ko je morao da se evakuiše evakuisao se, ko nije, obezbedio se na druge načine, da ljudi ne brinu", zaključio je Stefan.

Autor: Dubravka Bošković