Raste broj obolelih od opasne zaraze, u jednom gradu najviše slučajeva! Oglasio se 'Batut': Muškarci su na udaru

Registrovana su i četiri slučaja groznice Zapadnog Nila sa verovatnim mestom zaražavanja van Srbije.

Na osnovu podataka dostavljenih Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", na teritoriji Republike Srbije do 7.10.2024. godine registrovana su 62 autohtona slučaja obolevanja od groznice Zapadnog Nila u humanoj populaciji, saopštio je Institit za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

- Prijavljeni slučajevi su sa teritorije: Grada Beograda (21 slučaj), Južnobačkog (devet), Južnobanatskog (šest), Podunavskog (pet), Srednjobanatskog (tri), Šumadijskog (tri), Sremskog (tri), Mačvanskog (četiri), Zapadnobačkog (dva), Braničevskog (dva), Severnobačkog (jedan), Raškog (jedan), Severnobanatskog (jedan), Kosovskog (jedan) okruga. Od ukupnog broja obolelih 42 osobe su muškog pola, dok je 20 ženskog. Prosečna starost obolelih je 59 godina - navodi "Batut" i dodaje:

- Registrovana su i četiri slučaja groznice Zapadnog Nila sa verovatnim mestom zaražavanja van Srbije, i to: dva slučaja sa mestom zaražavanja u Grčkoj i po jedan u Hrvatskoj i Crnoj Gori.

- Prema poslednjem izveštaju Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, od 4. oktobra 2024. godine, u sezoni nadzora 2024. godine, do 2. oktobra 2024. godine, slučajeve infekcije virusa Zapadnog Nila kod ljudi je prijavilo 13 zemalja Evropske unije (EU) i Evropske ekonomske zajednice (EEZ), i to: Austrija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Rumunija, Francuska, Nemačka, Italija, Grčka, Slovačka, Slovenija i Španija. Van EU/EEZ slučajevi groznice Zapadnog Nila se registruju i u Albaniji, Severnoj Makedoniji i Turskoj. Groznica Zapadnog Nila je sezonsko oboljenje koje se prenosi ubodom zaraženog komarca. Glavni vektor, odnosno prenosilac virusa Zapadnog Nila je Culex pipiens, vrsta komarca koja je odomaćena i kod nas. Sezona transmisije virusa Zapadnog Nila u Srbiji uobičajeno traje od juna do novembra meseca.

U cilju smanjenja rizika od zaražavanja virusom Zapadnog Nila, preporučuje se primena mera lične zaštite od uboda komaraca, i to:

- Upotreba repelenata na otkrivenim delovima tela prilikom boravka na otvorenom.

- Nošenje odeće dugih rukava i nogavica, svetle boje.

- Preporučljivo je da odeća bude komotna, jer komarci mogu da ubadaju kroz pripijenu odeću.

- Izbegavanje boravka na otvorenom u periodu najintenzivnije aktivnosti komaraca – u sumrak i u zoru.

- Upotreba zaštitne mreže protiv komaraca na prozorima, vratima i oko kreveta.

- Redukcija broja komaraca u zatvorenom prostoru.

- Po mogućstvu boravak u klimatizovanim prostorima, jer je broj insekata u takvim uslovima značajno smanjen.

- Izbegavanje područja sa velikim brojem insekata, kao što su šume i močvare.

- Smanjenje broja komaraca na otvorenom gde se radi, igra ili boravi, što se postiže isušivanjem izvora stajaće vode. Na taj način smanjuje se broj mesta na koje komarci mogu da polože svoja jaja. Najmanje jednom nedeljno treba isprazniti vodu

iz saksija za cveće, posuda za hranu i vodu za kućne ljubimce, iz kanti, buradi i limenki. Ukloniti odbačene gume i druge predmete koji mogu da prikupljaju vodu.

- U slučaju putovanja u inostranstvo, pogotovo ako se radi o tropskom i subtropskom području, obavezno se pridržavati svih navedenih mera prevencije.

- U slučaju pojave bilo kakvih simptoma koji su kompatibilni sa neuroinazivnim oblikom bolesti, odmah se javiti izabranom lekaru.



Autor: jovana Nerić