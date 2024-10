Mlada iz unutrašnjosti napravila svadbu u Beogradu i zažalila: Nju sramota, gosti otišli gladni

"Ko nije bio na svadbama bilo gde po Srbiji, ne zna o čemu pričam"

Svadbena veselja su dosta drugačija u Beogradu i u ostalim delovima Srbije, a to je potvrdila i jedna mlada podelivši svoje iskustvo na društvenoj mreži "Reddit". Ona se pokajala što je svadbu pravila u gavnom gradu, odakle je njen suprug, a ne u svom zavičaju.

Kada pomislimo na svadbe po Srbiji, pred nama je slika domaćinskog veselja, dobre muzike, pića i hrane koje ostane i za tri dana kasnije. A kako je u Beogradu, iz ugla jedne mlade?

"Nedavno sam pravila svadbu u Beogradu (mladoženja iz Beograda, nažalost) i moram da kažem da sam ne samo razočarana, već i šokirana. Cene po stolici naravno sve preko 40 evra (i to ako uspete da nađete super, što i ne bih pominjala da vredi tih para), a ono što se dobije za te pare je parče pršute i gibanice po gostu (ne bukvalno, ali razumete šta želim da kažem)", napisala je ova žena.

Prema podeljenom iskustvu, nije mogla da uživa tokom večeri, kako bismo očekivali od mladenaca, već je brinula da gosti ne ostanu gladni.

"Moja svadba je prošla tako da sam jurila konobare celo veče da dopunjavaju predjelo, jer su ovali bili prazni ispred ljudi. Brzo su se ispraznili jer je na istim bilo po tri parčeta nekog mesa, sira i kajmaka (jedan oval na oko sedmoro ljudi), tako da neki ljudi nisu ni imali šta da pojedu. Dakle, štedelo se na hrani. Predjelo, gibanica, proja i salata, onda roštilj i to je to. Moji gosti koji nisu iz Bga su bili šokirani, a mene je bilo sramota što su ljudi putovali do Beograda i ostali gladni.

Ovo nije bio slučaj samo na mojoj svadbi. Bila sam na još nekoliko svadbi u Beogradu i svuda je hrana užasna (jednom sam se otrovala od neke sarme).

Siromašno i jadno.

O usluzi da ne govorim, konobara juriš po restoranu i čekaš piće po pola sata.

Ko nije bio na svadbama bilo gde po Srbiji, ne zna o čemu pričam.

Autor: Snežana Milovanov