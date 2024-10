OLUJNI UDARI VETRA STIŽU U SRBIJU Evo kad kreće haos, TAD ĆE I ZAHLAĐENJE

Tokom većeg dela sledeće sedmice pod uticajem visokog vazdušnog pritiska biće stabilno i suvo u Srbiji.

U ponedeljak nakon oblačnijeg jutra, tokom dana sunčano, uz novo povećanje oblačnosti prema večeri i noći, ali ne očekuju se padavine. Utorak će do doneti sunčano vreme, a sreda postepeno povećanje oblačnosti. Od četvrtka se očekuje nešto više oblaka, ali biće i sunčanih perioda.

Maksimalna temperatura u ponedeljak biće od 17 do 23°C, u utorak od 18 do 24°C, a u Beogradu do 20°C. Od srede se očekuje manji pad temperature vazduha, a maksimalna temperatura do kraja sedmice biće uglavnom od 15 do 20°C. Jutra će tokom tog perioda biti relativno hladna i maglovita uz temperature od 1 do 9°C.

Utorak će prolazno doneti jak severozapadni vetar koji će u sredu biti u slabljenju i u skretanju na jugoistočni. Od četvrtka do kraja sedmice u Srbiji će duvati jak jugoistočni vetar, u košavskom području sa olujnim udarima, a na jugu Banata i u Podunavlju i do 100 km/h. Košava će biti hladnijeg karaktera, odnosno anticiklonalnog, uz suvo vreme.

Srbija će se tokom tih dana nalaziti pod uticajem anticiklona i visokog vazdušnog pritiska, ali će on još viši biti istočnije, a nešto niži zapadnije, što će dovesti do izraženog gradijenta i vrlo vetrovitog vremena.

Prema trenutnim prognozama, od 23. oktobra očekuje se postepeno otopljenje, da bi oko 25. oktobra temperature bile od 20 do 24°C.

Inače, prosek maksimalne temperature za ovo doba godine u Srbije je od 14 do 18 stepeni i one će u narednih 10 dana biti uglavnom iznad prosečnih vrednosti.

Kada je reč o padavinama, u narednih desetak dana nema na vidiku da će biti značajnijih i obilnijih padavina i biće uglavnom suvo i to zahvaljujući visokom vazdušnom pritisku i anticiklonu, koji će sprečavati prodor ciklona, oblačnih i padavinskih sistema unutar evropskog kopna sa Atlantika.

Autor: Dalibor Stankov