Ovo je novo radno vreme aerodroma u Srbiji: Objavljena naredba DCV, stupa na snagu u nedelju

Naredba Direktorata civilnog vazduhoplovstva o otvorenosti aerodroma za odvijanje vazdušnog saobraćaja, definiše obavezno radno vreme aerodroma ali i predviđa mogućnost prilagođavanja u slučaju potrebe.

Službeni glasnik Republike Srbije objavio je juče naredbu Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije otvorenosti aerodroma za odvijanje vazdušnog saobraćaja koja definiše obavezno radno vreme aerodroma tokom perioda važenja zimskog reda letenja, od 27. oktobra ove do 30. marta naredne godine.

Jedini aerodrom u Srbiji koji po ovoj naredbi mora raditi non-stop 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, ostaje beogradski aerodrom Nikola Tesla (BEG), dok će ostale vazdušne luke imati specifično vremenski ograničeno obavezno radno vreme - što ne znači da neće moći da prihvataju i otpremaju letove i putnike ili robu i van tog vremena, ali po posebnim najavama.

Po ovom dokumentu, Aerodrom Konstantin Veliki u Nišu (INI) ponedeljkom mora biti otvoren od 06:30 do 09:00 i popodne od 13:00 do 15:30, dok će utorkom raditi od 10:30 do 13:30. Sredom INI mora biti otvoren od 13:30 do 18:30 sati, a četvrtkom i petkom od 9 časova do podne. Subotom, Konstantin Veliki mora da radi takođe do 12 časova, ali sa početkom u 7:00, a nedeljom od 14:30 do 18:30.

Za razliku od niškog, tri manja aerodroma koja se koriste prvenstveno za obuku pilota, imaće nešto “manje turbulentno” propisano radno vreme: Aerodrom Vazduhoplovne akademije, odnosno Nacionalnog vazduhoplovnog trening centra u Vršcu, u obavezi je da bude dostupan radnim danima od 7:30 do 15 sati, dok vikendom neće morati biti operativan.

Zrenjaninski aerodrom Ečka radiće svakodnevno, uključujući i vikende, od 06 do 19 sati, a aerodrom Mind u Kragujevcu od ponedeljka do petka mora biti otvoren od 9 do 15 sati, dok će vikendom biti zatvoren, osim po najavi.

U odnosu na prethodnu zimu, primetno je produženje obaveznog radnog vremena Ečke za tri časa dnevno.

Naredba Direktorata, iako jasno definiše obavezno radno vreme, predviđa i mogućnost prilagođavanja radnog vremena aerodroma u slučaju potrebe. Na zahtev korisnika i uz saglasnost operatera, aerodromi u Nišu, Vršcu, Zrenjaninu i Kragujevcu mogu biti otvoreni i van predviđenih termina, stoji u dokumentu objavljenom u Službenom listu.

Aerodromi Morava kod Kraljeva (KVO), Rosulje u Kruševcu i Ponikve pored Užica će raditi isključivo po potrebi i uz prethodno odobrenje operatera. Zanimljivo je da srpska nacionalna avio-kompanija ima i u periodu važenja zimskog reda letenja u prodaji karte iz Kraljeva za Istanbul.

Naredba stupa na snagu 27. oktobra.



Autor: Jovana Nerić