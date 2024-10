Apel roditeljima u Srbiji: Pojavio se lažni profesor - uzime 600 evra i NESTANE

Kada se velika želja roditelja da deci u relativno kratkom periodu omoguće edukaciju u inostranstvu koja će im dalje pomoći kroz školovanje, a možda i posao, spoji sa onima koji bi brzo da zarade novac, zloupotrebuvši poverenje koje im je ukazano, onda dobijamo sledeću priču...

Naime, epilog "prevare" zvuči ovako - putovanja ne bivaju realizovana, jer ih izvesni N.J. u poslednjem trenutku otkazuje pod izgovorom bolesti, a istu matricu vrti svim roditeljima, uz obećanje da će biti obeštećeni.

Kako prenosi RTV Vranje, pojedini roditelji su uspeli da povrate novac, dok druga grupa i dalje čeka da svane taj dan kada će im profesor francuskog jezika iz Niša, vratiti novac koji su uredno uplatili u skladu sa rokovima koje je postavio.

Dve majke su, gostujući na jednoj televiziji ispričale ovu filmsku priču, a zahvaljujući glumi za Oskara, nisu mogle ni slutiti šta se krije iza ponude za koju su verovali da je dobra prilika za njihovu decu da usavrše znanje francuskog jezika. Kako je majka jednog dečaka koji je trebalo da putuje u Francusku, ispričala, N.J. je došao u školu, Prvu Beogradsku gimnaziju, i ponudio učenje francuskog jezika u Francuskoj. Ta žena i još oko 40 roditelja, nimalo ne sumnjavši u namere dotičnog, odvojili su novac, jer se profesor predstavio kao profesionalac koji je već imao iskustvo u organizovanju ovakvih putovanja. Veovatno da bi se "osigurao", u priču je ubacio i profesorku francuskog jezika koja deci predaje u okviru redovne školske nastave, za koju roditelji imaju samo reči hvale. I ona je, navodno, trebalo da pođe put Francuske. Međutim, žena je očito bila samo kolateralna šteta i autoritet joj je, niu krivoj ni dužnoj, mogao biti poljuljan. Kako napominje majka, sama škola nije imala nikakve veze sa samom organizacijom putovanja, već je kompletan aranžman bio u rukama firme spornog muškarca čije je sedište u Nišu.

Inače, koliko je "lažni profesor" perfidno sve osmislio, govor i to što je namerno stavio "nižu" cenu ponude - 600 evra. Roditeljima se to, znajući koliko inače koštaju slični programi edukacije u inostranstvu, učinilo povoljno, te je veliki broj njih bez razmišljanja pristao. Nakon toga, N.J. je, sa objašnjenjem da je potrebnoi čim pre kupiti avio-karte, insistirao na uplati prve rate, što su roditelji i učinili. I dalje im ništa nije bilo sumnjivo, jer su na mejl dobili ugovore, a već na prvom sastanku koji je trebalo biti organizovan u januaru, N.J. se nije pojavio, pod izgovorom da je u bolnici, a kao dokaz priložio je medicinsku dokumentaciju. I dalje su mame i tate školaraca verovale povom prevarantu, sve do polovine januara tekuće godine, kada mediji objavljuju tekst o nezadovoljnoj deci koja su bila u Francuskoj. Tek tada im se pali "crvena lampica" (ali ne u potpunosti) i shvataju da nisu prvi koji su naseli na povoljni aranžman i da je profesor N.J već iskusan u malverzacijama.

Prevarant kao prevarant, nije priznavao "zlodelo" te je čitavu priču pravdao bahatošću dece bogatih roditelja, koja su navikla na luksuz. Iako je to roditeljima već postalo sumnjivo, i sami su ga pravdali "pa dobro hajde, različiti smo svi, nekome nešto odgovara nekome ne odgovara". Neverovatno, ali uplatili su mu i drugu ratu za praktično izmišljenu uslugu. Da stvar bude gora, pojedinci su i svih 600 evra dali do tad.

Međutim, polovinom februara 2024. godine, putovanje je zvanično otkazano. Kao razlog otkazivanja je naveo cene avio karata koje su poskupele i prevoz autobusom koji nije mogao da organizuje, ali je u otkazivanju putovanja naglasio da će roditeljima biti vraćen novac. Prvomajske praznike, koje su trebali da provedu u Francuskoj, proveli su u jurnjavi za N.J, koji je prestao da im se javlja.

Ne bi li stišao tenzuju za koju je upravo (i jedino) on odgovoran, najglasnijim roditeljima je vratio 150 eura i tu sada kreću tenzije, nezadovoljstvo, sumnje, slušajući razne izgovore koji se kose sa zdravim razumom, što je majku dečaka navelo da ode u Niš i potraži ga lično. Menjao je broj telefona, izašao iz viber grupe, govorio da čeka da mu se odobri kredit, a čitava borba sa njim za povratak novca trajala je oko 40 dana. Samo zahvaljujući upornosti i jedinstvu, roditelji su uspeli da povrate uplaćeni novac. Istu priču imala je i druga majka, Ivana Savić koja je prevarena na isti način od strane iste osobe kao jedna od 17 roditelja. Nakon svega što su prošli, oštećeni roditelji se i dalje nadaju svom novcu, ali ističu da su svesni da je prava šteta mogla da usledi u slučaju da je kako – tako do putovanja u Francusku došlo, jer se postavlja pitanje šta bi se dogodilo njihovoj deci da su otputovali u Francusku.

Ova priča je još jedan podsetnik da u životu, a posebno kad je o dobrobiti dece reč, treba dobro da porazmislimo kad nam "iskoče" prilike suviše "lepe" da bi bile istinite.

Autor: Snežana Milovanov