Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) oglasio se najnovijom najavom za vremenske prilike koje nas čekaju poslednjeg dana oktobra i prvih dana novembra.

Kako se navodi, čeka nas suvo i stabilno vreme.

- Do subote, 2. novembra, suvo i stabilno vreme uz sveža jutra sa maglom i niskom oblačnošću. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, sredinom dana sa sunčanim intervalima i najvišom temperaturom od 15 do 21 °C. U subotu posle podne na severu, a tokom noći ka nedelji i u nedelju i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje i zahlađenje ponegde sa slabom kišom.

Vreme od nedelje

Od ponedeljka (04.11.2024.) suvo i hladnije, mestimično uz jutarnji prizemni mraz, a tokom dana sa dužim sunčanim intervalima.

Sneg brže nego očekivano

Ova zima neće biti topla kao prethodna, gde nas več 23. novembra čeka sneg.

Prof. dr Jugoslav Nikolić, diplomirani meteorolog i direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), kaže za Kurir da će predstojeća zima biti za jedan stepen toplija u odnosu na zimske sezone iz poslednjeg tridesetogodišnjeg referentnog klimatološkog perioda od 1991-2020. godine.

- Obeležiće je i prosečna suma padavina sa količinom od 110 do 160 mm. Ovakvi prognostički parametri ukazuju da nastupajuća zima ipak neće biti topla kao prethodna kada su prevaziđeni brojni temperaturni i ostali rekordi, naročito u drugom periodu zime, ali da neće biti ni oštra poput zima iz 70-tih i 80-tih godina prethodnog veka, koje su većim delom imale negativnu srednju temperaturu vazduha - kaže prof. dr Nikolić naglašavajući da će najveći rizik od talasa hladnoće biti u poslednjoj dekadi januara i u prvoj dekadi februara.

Vreme za početak sledeće godine

Što se tiče mraznih dana sa minimalnom temperaturom vazduha nižom od nule tokom decembra, januara i februara u većem delu Srbije biće od 30 do 55, a na planinama od 60 do 75 dana.

- Očekuje se od pet do 15 ledenih dana sa maksimalnom temperaturom nižom od nule, a na planinama od 25 do 40 ledenih dana. Sneg se prvo očekuje na planinama u prvoj polovini novembra i prosečan datum prvog snega na Zlatiboru je 4. novembar, a na području Sjenice 6. novembar, dok se u nižim predelima rizik od pojave prvog snega značajno povećava pri kraju narednog meseca i u prvoj polovini decembra. Na području Beograda, srednji datum pojave prvog snega je 23. novembar, a snežnog pokrivača 3. decembar - navodi direktor RHMZ i podseća da je prvi kratkotrajni i prolazni sneg već zabeležen na najvišim planinama u drugoj polovini septembra.

Prof. dr Nikolić najavljuje i da kod nas najviše snega mogu da očekuju brdsko-planinski predeli jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije.

Izgledi za zimu 2024/25.

- Očekuje se od pet do 15 ledenih dana sa maksimalnim temperaturama ispod nule

- Na planinama biće od 25 do 40 ledenih dana sa temperaturama ispod nule

- Srednja temperatura vazduha biće u intervalu od jedan do četiri stepena u nižim predelima, a u planinskim oblastima od -3 do nule

- Biće se od 30 do 55 mraznih dana sa minimalnom temperaturom vazduha ispod nule

- Prvi sneg u Beogradu pašće 23. novembra, a formiranje snežnog pokrivača očekuje se 3. decembra

- Najviše snega biće u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije

- Količina padavina biće od 110 do 160 mm u nizijama, a u brdovito-planinskim predelima od 170 mm do 220 mm

- U decembru i januaru očekuje se manji deficit padavina za oko pet mm

- Najviše padavina kod nas i u regionu biće tokom februara uz prosečno pozitivno odstupanje od 5 do 15 mm

Autor: Aleksandra Aras