STIŽE HLADNI FRONT! U nedelju zahlađenje, moguća kiša, u ponedeljak mraz

U nedelju znatno hladnije nego u subotu. Ujutru je moguća ređa pojava kratkotrajne kiše na jugozapadu i istoku Srbije.

Tokom dana suvo uz sunčane intervale i postepenorazilaženje oblaka. Više sunčanih sati biće po Vojvodini. Vetar slab severni i severoistočni.

Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 2°C do 6°C, a maksimalna od 11°C do 14°C.

Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h od 2°C do 6°C.

Beograd: U nedelju hladnije i suvo uz sunčane intervale i umerenu oblačnost. Vetar slab severni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 6°C, a maksimalna do

13°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 6°C.

Niš: U nedelju hladnije i promenljivo oblačno jutro uz moguću poneku kap kiše. Tokom dana suvo suvo uz sunčane intervale i umerenu oblačnost. Vetar slab severni. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna do 13°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 5°C.

Užički region: U nedelju znatno hladnije nego u subotu. Ujutru je moguća ređa pojava kratkotrajne kiše. Tokom dana suvo uz sunčane intervale i postepeno razilaženje oblaka. Vetar slab severni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 4°C do 6°C, a maksimalna od 11°C do 13°C. Uveče suvo i hladno. Na Zlatiboru i Tari promenljiva oblanost i

najviše oko 7°C.

VOJVODINA: U nedelju hladnije nego u subotu uz sunčane intervale i malo oblaka pre podne.

Vetar slab severni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 2°C do 5°C, a maksimalna od 12°C do 14°C. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h od 2°C do 5°C.

Novi Sad: U nedelju hladnije i suvo uz sunčane intervale i umerenu oblačnost pre podne. Vetar slab severni i severoistočni. Minimalna temperatura 3°C, a maksimalna do 13°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 4°C.

Subotica: U nedelju hladnije i suvo uz duže sunčane periode. Vetar slab severni i severoistočni. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna do 12°C. Uveče suvo. Temperatura u

22h 2°C.

Vreme prekosutra: U ponedeljak ujutru ponegde slab prizemni mraz. U toku dana pretežno sunčano i prohladno. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna

temperatura od -3°C do 3°C, a maksimalna od 12°C do 15°C.

Uveče suvo i hladno.

Temperatura u 22h od 1°C do 6°C.

Autor: Dalibor Stankov