Udruženje 'Čep za hendikep' dobilo SMS broj: Evo kako možete pomoći onima kojima je to NAJPOTREBNIJE

Verujemo da ste u prodavnicima, ispred trafika i raznih drugih objekata viđali kutije sa čepovima, ali i ljude koji iste donose. Svi koji donosi čepove, imaju isti cilj - da pomognu osobama kojima je pomoć neophodna. Naravno, u pitanju je "Čep za hendikep", udruženje koja je poslednjih nekoliko godina veoma popularno.

Udruženje "Čep za hendikep" koje sakupljanjem plastičnih čepova sa flaša pomaže osobama sa invaliditetom da dobiju ortopedska pomagala, napokon je dobilo svoj SMS broj.

Sve što treba da uradite je da pošaljete "ČEP" ili "CEP" na 3132. Cena poruke je 100 dinara.

Dobijanje SMS broja trebalo bi da obezbedi veća novčana sredstva, ali to ne znači da treba da zaboravite da svaki put odvojite čep i date ga za one kojima će to značiti.

Autor: Dalibor Stankov