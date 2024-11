AKO SLUČAJNO IMATE OVE KOVANICE - OBOGATIĆETE SE PREKO NOĆI: Jedna čak vredi i do 3.000 evra, odmah proverite da nije zapala baš kod vas!

Vrlo često se dogodi da prekapate po fiokama starih kuća ili čak staroj odeći i naiđete na neke retke novčiće koji vas navode da se zapitate koja je njihova stvarna vrednost.

50 centi

Među najtraženijim malim apoenima jedinstvene valute širom Evrope svakako su kovanice od 50 centi, piše Young Platform.

Njihova vrednost varira zavisno o pojedinim primercima, kojih je mnogo, a najbolje je odmah krenuti s 50 centi iz 2007. godine.

Većina kovanica od 50 centi koje su danas u opticaju potiču iz 2002. godine. S druge strane, 50 centi iz 2007. je teško pronaći, iako je iskovano 4.994.490 primeraka.

Razlog za ove poteškoće u pronalaženju kovanice, usprkos velikom tiražu, još uvek je nejasan, ali ono što je jasno je svakako njegova vrednost: od dva do 10 evra ako je u Brilliant Uncirculated stanju.

Zatim, tu su 50 centi sa Malte, posebno oni iz 2011, 2012, 2014, 2015. i 2021. godine. Njihova vrednost bi mogla biti i veća, kao i kod 50 centi iz Monaka, koji se takođe smatraju atraktivnim od strane numizmatičara.

Vatikanski mogu da idu i do 55 evra, dok su oni iz Portugala iz 2007. vredni oko 50 evra.

20 centi

Njihova vrednost najčešće se kreće od 3,25 do 55 evra. S druge strane, ono malo primeraka ukradenih pre povlačenja kovanice od 20 centi s godinom kovanja 1999. izdate 2002. godine nema nikakvu vrednost.

10 centi

Među najuzbudljivijim kovanicama su one iz 2008. sa Malte, ili čak one iskovane 2002, čije su greške u proizvodnji dovele do kotacija od 236 evra do 288 evra.

Pet centi

Pet centi iz 2002. iz Irske, Portugala, Grčke i Španije vrede jedan evro, isto kao i oni iz 2008. godina sa Malte, koji imaju gravuru hrama Mnajdra.

Oni iz 2003. godine iz San Marina vrednuju 10 evra, dok su vatikanske kovanice iz 2002. godine dostigle cifru od 40 evra.

Jedan cent

Najređi jedan cent koji danas postoji je onaj koji je rezultat greške: novčić ima gravuru samo na poleđini i nema godinu kovanja. Njegova vrednost iznosi oko 550 evra.

Drugi primerci, međutim, imaju znatno niže cene. Retki jedan cent iz 2004. iz Grčke, Luksemburga i Holandije vredi jedan evro, dok je onaj iz San Marina iz 2003. oko 10 evra.

Kovanica Holandije iz 1999. vredi oko 1,20 evra, dok malteška kovanica s likom hrama Mnajdre vredi dva.

Ne treba zaboraviti ni retku Mole Antonellianu od jednog centa, na kojoj je greškom iskovan lik kovanice od dva centa. Njegova vrednost je između 2.500 i 3.000 evra.

Autor: Dubravka Bošković