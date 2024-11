RHMZ UPOZORENJE: Očekuje se osetno zahlađenje i obilne padavine, evo gde će sneg dostići 20 centimetara

Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje na snežne padavine i formiranje snežnog pokrivača, te najavio kada možemo da očekujemo prestanak snega.

Kako piše na sajtu RHMZ-a, danas se usled premeštanja ladnog fronta, sredinom dana i posle podne, uz lokalno obilnije padavine, očekuje značajna promena vremena.

"Osetno zahlađenje, skretanje vetra na umeren i jak severozapadni i prelazak kiše u sneg što će, osim na severu Srbije, usloviti i formiranje snežnog pokrivača i to od 5 do 10 cm u nižim predelima i od 10 do 20 cm, lokalno i više, u brdsko-planinskim predelima", piše u pomenutom upozorenju.

Kako dalje stoji na sajtu RHMZ-a, prestanak snega očekuje se uveče u Vojvodini, a tokom noći i u većini ostalih predela Srbije.

Apokaliptične slike širom Srbije

Iz mnogih delova Srbije danas nam stižu apokaliptične slike koje su napravljene usled nevremena, kiša i snežnih padavina, pa su tako Novi Sad, Iriški venac, Prijepolje i Loznica samo neka od mesta u kojima je nevreme danas izazvalo katastrofu.

Jak vetar tutnjao je Srbijom još tokom noći, dok se sada samo pojačao intenzitet. Osim u Beogradu, gde je jak vetar nosio kontejnere i obarao saobraćajne znake, bilo je problema i u ostalim delovima zemlje.

U selu Jaša Tomić čupao je stabla, a tragedije su izbegnute "za dlaku", a na Iriškom vencu usnimljen je potpuni saobraćajni kolaps zbog vejavice. Stvorene su kilometarske kolone, a sneg je potpuno prekrio kolovoz.

U Prijepolju je kulminiralo, pa su kiša i otapanje snega pokrenuli odrone u kanjonu Lima, dok su se na saobraćajnicu kod Velike Župe prema Brodarevu u mestu Strugovo, sručile stene.

