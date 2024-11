'Dva puta je bio na reanimaciji, treći put ona NIJE USPELA' Dačić otkrio detalje smrti Dragana Markovića Palme

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rasplakao se jutros u Novom jutru kod Jovane Jeremić na TV Pink kada je govorio o smrti Dragana Markovića Palme.

On je istakao je da ga nije ubila samo bolest, već i stres.

Kaže da su mu novinari javili da je Dragan Marković Palma preminuo, i otkrio je detalje smrti političara.

- Nisam mogao da verujem da se to može desiti. Kada vam kažem, to je bilo kao grom iz vedra neba. Stanje mu se naglo pogoršalo. Preminuo je u Zemunskoj bolnici u Beogradu, tačno je da je imao problema sa jetrom. Mislim da sada neko kaže ciroza, svi to odmah vezuju za alkoholizam. A on nikada nije pio, reč je bila o nekim drugim problemima, pronašli su određenu bakteriju u organizmu. Došlo je do smetnji rada u čitavom organizmu, i bubrezi i srce... Dva puta je bio na reanimaciji, treći put ona nije uspela - kazao je ministar.

Pokušao je da na svoj način to rešava, išao je kod lekara a da niko to ne zna, istakao je Dačić.

- U svakom slučaju, ne znam šta bih mogao više o tome da govorim. On nije ni govorio o tome. Nije ni bilo poznato. On je pre dva ili tri dana bio gost na jednoj televiziji, bio je dobro raspoložen. Zvao me je da se vidimo za vikend, ali ja nisam mogao... Ostaće mi žao što nisam došao na to okupljanje. Nisam ni znao da je u bolnici, on je umro u bolnici - kazao je kroz suze Dačić.

Dragan Marković Palma će biti sahranjen u utorak u Jagodini

