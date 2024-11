Oglasio se gradski urbanista o novom mostu na Savi: Ovo su svi detalji izgradnje, poznato i kada će biti gotov

Novi most preko Save, koji će biti spojen sa tunelom kod Ekonomskog fakulteta, trebalo bi da počne da se gradi za nekoliko nedelja, obelodanio je gradski urbanista Marko Stojčić.

Novi most preko Save biće dugačak 420 metara i oslonjen na šest stubova. Imaće veliki čelični luk, a pored svih potrebnih kolovoznih traka i proširenje, odnosno vidikovac za pešake.

"Ovaj most je 38,2 metra širine. U ta 38,2 metra staje sve što je potrebno da bi te dve obale Save bile povezane – udobna pešačka staza sa obe strane, udobna biciklistička staza, prostrana baštica za tramvaje i četiri odnosno dve plus dve saobraćajne trake za motorna vozila i javni prevoz“, rekao je gradski urbanista Marko Stojčić.

Most će biti direktno povezan sa tunelom kod Ekonomskog fakulteta, koji će izlaziti na Bulevar despota Stefana. Očekuje se da će izgradnja tunela početi u narednih nekoliko nedelja.

"Sad zamislite saobraćaj koji trenutno ide kroz ili preko Takovske ulice, Kneza Miloša, sav taj saobraćaj na Bulevaru despota Stefana ulazi u tunel, izlazi kod Ekonomskog fakulteta, ide na novi most i onda dalje na Novi Beograd, to skraćuje saobraćaj za više od dvadesetak minuta“, rekao je ministar Siniša Mali.

Studije pokazuju da će se gužve smanjiti i na ostalim mostovima, na Brankovom za osam do devet odsto.

"Na Gazeli za četiri do pet odsto, plus smanjuje zagađenje jer imate manje vozila kroz centar grada i ako ste videli saobraćajne studije za skoro 20 odsto, odnosno 17-18 odsto smanjuje gužve u samom centru grada“, napominje Mali.

Pojedini delovi konstrukcije podsećaju na ostale beogradske mostove.

"Svakako asocijacija ovog pobedničkog rešenje jeste bila i ovaj postojeći most, s obzirom na to da imamo te lukove koji se prepliću i jasno definišu jednu veoma zanimljivu savremenu arhitekturu koja povezuje savremeni Novi Beograd, posleratni i neki najnoviji Beograd s obzirom na to da druga strana mosta preseca Beograd na vodi", rekao je Stojčić.

Izgradnja će trajati dve godine i ako sve bude teklo po planu, trebalo bi da prva vozila, pešaci i biciklisti preko novog mosta pređu krajem 2026.

Autor: Snežana Milovanov