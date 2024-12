POJEFTINILO GORIVO: Objavljene cene goriva za narednih 7 dana

Vozači u Srbiji će od danas do narednog petka, 13. decembra, plaćati gorivo po novim cenama.

Kako je objavljeno, litar evrodizela će na pumpama koštati maksimalno 196 dinara, dok će se benzin evropremijum BMB 95 najviše plaćati 179 dinara za litar.

Ako poredimo sa prethodnim iznosima, dizel je pojeftinio za dinar, a benzin za dva dinara.

Osam članica OPEK plus će odložiti povećanje proizvodnje nafte do aprila

Osam članica kartela OPEK plus će odložiti planove za povećanje proizvodnje nafte do aprila sledeće godine, prenosi Si-En-Bi-Si (CNBC) pozivajući se na dva anonimna delegata sa skupa ove organizacije.

OPEK plus se prvobitno obavezao na dobrovoljno smanjenje proizvodnje nafte od 2,2 miliona barela dnevno do decembra, a sada je izvesno da će ova mera biti produžena zbog slabe globalne potražnje.

Mere o ograničenju proizvodnje nafte su na snazi duže od godinu dana i one bi mogle da postanu dugoročna politika kartela OPEK plus pošto tržište za sada ne reaguje rastom cena koji bi zadovoljio njegova očekivanja, prenosi portal Oilprice.

Očekivanja rasta kineske tražnje za ovu godinu su bila nerealna, a cene nafte rastu samo kratkoročno, kao odgovor na prekid proizvodnje ili eskalaciju na Bliskom istoku ili u Ukrajini.

Autor: Snežana Milovanov